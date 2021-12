No eres tú, son ellos: los diálogos de las películas cada vez se escuchan peor y hay una explicación

Hace unos días, tuve una sensación extraña cuando veía la película Roma, de Alfonso Cuarón. No entendía bien los diálogos. Y no es porque fueran en mexicano —el idioma original del film— sino por cómo estaba diseñado el sonido para la película. Investigando acerca de ello, me he dado cuenta que no soy el único que ha experimentado esto. Y hay quien incluso tiene que activar los subtítulos alguna vez para no perderse nada importante de la trama. De hecho, el periodista Bean Pearson ha estado estudiando el fenómeno y ha dado con algunas respuestas, muchas de ellas curiosísimas.

En realidad, es una acumulación de problemas que se han exacerbado en los últimos 10 años, tiempo en el que la comunidad cinematográfica está notando que el diálogo es cada vez más difícil de entender.

Es una elección premeditada Cuando se trata de la ininteligibilidad del diálogo, solo podemos hablar de un hombre: Christopher Nolan. El director de Tenet, Interstellar o El caballero oscuro usa su poder para asegurarse de que sus películas traspasen los límites del diseño de sonido, lo que a menudo resulta en escenas en las que el público literalmente no puede entender lo que dicen sus personajes. Y no solo el público tiene problemas con algunas de sus películas: el director incluso ha revelado que otros cineastas se le han quejado de este tema en sus películas.

Donald Sylvester, ganador de un Oscar por su trabajo en Ford v Ferrari, explicaba: "Creo que Nolan lo usa ya como su insignia. No creo que le importe". Thomas Curley, también ganador de un Oscar como mezclador en Whiplash, también ha visto este tipo de mentalidad en acción. "No todo tiene un sonido cinematográfico muy nítido en la vida real, y creo que algunas de estas personas están tratando de replicarlo". En el caso de Alejandro González Iñárritu, hizo una película (Biutiful) donde todos los diálogos eran muy sucios. Cuando le preguntaron a su diseñador de sonido sobre el tema dijo que la razón era porque la situación era tan terrible en la vida del personaje que ayudaba a crear una sensación de depresión.

Está en la actuación. Todos lo sabemos, Tom Hardy ocupa una posición única en la actuación cinematográfica, habiendo desarrollado un estilo que con frecuencia es tan indescifrable que es como si desafiara a la audiencia a que se inclinara para entender lo que está diciendo. Pero, ¿qué pasa con los actores que no están en ese nivel de inteligibilidad? "Es una elección personal para ellos. Nuestro trabajo es grabarlos tan bien como podamos", explicaba Curley. Cuando los actores adoptan ese estilo más naturalista, es aún más difícil para el mezclador capturar un sonido de calidad.

Pero los estilos de actuación han cambiado tan drásticamente a lo largo de los años que se ha vuelto mucho más difícil capturar un gran sonido en el set. Karen Baker Landers, quien trabajó en Gladiator o Skyfall, entre otros, tiene su propio término para denominarlo: "Murmurar, jadear, yo lo llamo un tipo de actuación consciente de sí mismo, es muy frustrante. Yo diría que muchos de los actores más jóvenes han adoptado ese estilo. Y creo que la responsabilidad también recae en los directores de decir: 'No entiendo una palabra de lo que estás diciendo'".

No se respeta en los sets. Otro ingrediente de este crucigrama es cómo se trata al equipo de sonido durante el proceso de filmación. Muchos afirman no recibir el respeto que necesitan para colocar el micrófono donde debe estar para capturar el sonido con claridad. Eso se debe a que a medida que las películas han madurado en los últimos 15 años, se han vuelto más emocionantes visualmente. Debido a eso, es menos probable que te permitan colocar ese micrófono justo donde está el actor, porque probablemente va a dejar caer una sombra al estar frente a una luz. Así que [las imágenes] han tenido prioridad sobre lo que escuchamos.

Sylvester está de acuerdo en eso. "Si el chico del sonido dice: '¿Puedes conseguirme una toma más?', le dicen 'No, estamos terminando. Lo arreglaremos en la postproducción"'. Y claro, menos tiempo en el set puede tener un efecto negativo en los equipos de sonido.

Tecnología. Un profesional del sonido de Hollywood que desea permanecer en el anonimato señalaba en aquella entrevista con el periodista Bean Pearson que la evolución de la tecnología es un ingrediente clave. "La razón por la que la gente no recuerda haber tenido estos mismos problemas de audio con películas más antiguas es que ahora tenemos más: más pistas, más opciones, por lo tanto más esperadas y solicitadas a los editores de sonido. Si escuchas Cuatro bodas y un funeral, entenderás cada palabra. Desde entonces, se han incluido cantidad de pistas y presupuesto limitados. Y este es el resultado que tiene".

También señalaba lo que ven como un aumento en la cantidad de música en las películas modernas en comparación con las películas más antiguas, lamentando la excesiva dependencia de los directores de la música para "empujar la acción" al público y la forma en que la música y el diálogo se ven obligados a luchar por el protagonismo en la mezcla.

Familiaridad de los creadores. Pero cuando una película llega a la posproducción, los editores incluso pueden verse afectados por algo que algunos denominan "escucha pasiva" o "familiaridad". Cuando los creadores llevan a cabo una película durante mucho tiempo se acaban familiarizando con el mal sonido hasta el punto en que ya no lo consideran un problema. Ya no están escuchando de manera crítica como deberían. Porque, de hecho, nos están centrando en si la audiencia está obteniendo o no la información que necesita (ellos ya saben cuál es, han lidiado con ella durante meses).

Las salas te la pueden jugar. Además, existe un abismo de calidad que a veces se abre entre cómo suena una película en las etapas de mezcla y cómo puede sonar cuando se reproduce en un cine. Mark Mangini, responsable de sonido de Mad Max: Fury Road, lo resume así: "Lo mezclas a tu nivel en la sala de mezclas y, en teoría, se supone que es el mismo nivel que se representa en las salas de cine en los procesadores Dolby Cinema, por lo que te fías da una traducción exacta, aproximada, de lo que lo he hecho en el escenario de mezclas".

Cuando los profesionales del sonido se encuentran con esos asombrosos niveles de diferencia entre el estudio y las salas puede haber un cisma sobre la mejor manera de avanzar: "Vas a tener algunas personas en el estudio que quieran subir —ese volumen más alto que el estándar de 7— para compensar el hecho de que los cines están poniéndolo bajo. Pero si haces eso, cuando vayas a los cines que están calibrados correctamente, vas a romper el cine con tanto ruido.

En streaming. Mezclar el sonido para cines puede ser difícil, pero mezclarlo específicamente para streaming tiene sus propios desafíos. De hecho, se hace una mezcla separada para ello. Y surge otro gran problema: la compresión. Muy a menudo, el audio transmitido es una versión comprimida y peor que en un Blu-ray. En ese sistema, si seleccionas 7.1, tendrás una fidelidad total, tal como vino del estudio de mezcla. Pero de lo contrario, es más común que en streaming, como Netflix o HBO obtengas una versión degradada que ni siquiera los creadores aprueban.

¿Cómo lo solucionamos? Por lo que parece, este problema requerirá un enfoque múltiple. Como dice Pearson tras su investigación, uno de los aspectos implica educar a las personas sobre la importancia del sonido, desde los ejecutivos de estudio hasta los propios cineastas: "Hay mucha gente que no prioriza el sonido. Saben que necesitan tenerlo, pero no necesariamente piensan en ello de una manera muy creativa y no les gusta molestarse mucho con ello".

Irónicamente, esa falta de comprensión de cómo funciona el sonido se filtra hasta que el público, literalmente, no puede entender lo que dicen los personajes en la pantalla. Quizás si los procesos de capturar, crear y dar forma a un gran sonido se entendieran mejor en toda la industria, se podrían implementar pasos sustanciales para mejorar.