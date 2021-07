No son imaginaciones tuyas, los helados y dulces se han vuelto más pequeños. Se llama reduflación

No somos pocos los que guardamos en un pequeño rincón de nuestra memoria una tarde de verano disfrutando de un helado: almendrado, Maxibon, sandwich de nata o sorbete de limón. Lo mismo daba. Una generación que en esta época del año, como un reloj, se volvía absortamente golosa de camino a la máquina refrigeradora. Si volvemos la vista atrás, cualquiera de estos antojos bastaba para saciar no sólo nuestra tentación, sino nuestros estómagos. Digamos que los helados siempre han tenido un tamaño decente. Pues ya no.

Hace unos días, una polémica evidenciaba en Twitter que el tamaño de los helados se ha reducido considerablemente con los años. Y lo cierto es que no sólo sucede con esos productos. También los snacks, cereales, golosinas, detergentes, refrescos e incluso medicamentos lo han experimentado. Se llama reduflación. Y es la última tomadura de pelo a los consumidores.

La polémica. “Perdón por preocuparme en verano por temas de verano pero no creéis que los magnums cada año los hacen más chicos???”, una publicación en Twitter acompañada de una foto que mostraba un helado ridículamente pequeño iniciaba la contienda en la red social. “Y a €2,20, nada menos”, respondía otro. No es otra cosa que el descontento de varios consumidores al darse cuenta de que lo que llevan comprando toda la vida ha ido encogiéndose con los años por arte de magia. O por una amplia y pensada estrategia de marketing.

Lo que empezó como una anécdota se acabó convirtiendo en todo un debate acerca del tamaño de los productos que compramos en el supermercado. “Mi abuelo tenía una gran frase: "España, país de miseria. ¡To mu chico!" Y en su época los Mágnum eran como el gato de grande…”’, contaba otro usuario. “Lo mismo con los Corneto. Un chiste. Pero ellos pierden, porque no lo pienso volver a comprar”, señalaba otra. Una conversación que, al final, trataba de comprender por qué la botella de Pepsi de 2L ahora es de 1,5L y cuesta el mismo precio.

Reduflación, un fenómeno. Ni son ilusiones de los consumidores, ni Magnum ha emprendido una cruzada indiscreta contra los fans de sus helados. Todo deriva de un fenómeno que algunos expertos denominan reduflación (una manera de relacionar reducción con inflación). Desde hace algunos años, consumidores en diferentes países vienen notando que al acudir al súper algunos de sus productos favoritos tienen presentaciones más reducidas en peso o volumen, pero conservando los precios de antes.

Para medir este fenómeno, varios periodistas de la BBC analizaron durante los últimos cuatro años 19 productos de distintos fabricantes y descubrieron que 18 de ellos habían sufrido reducciones en su tamaño. La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido revela que en los últimos cinco años más de 2.529 productos han menguado de tamaño sin variar los precios. El fenómeno es evidente en snacks, cereales, aceites, atún, aceitunas, suavizantes, detergentes y refrescos, entre otros. Básicamente, un reclamo de que las bolsas ahora traen más aire que producto.

Hey @Doritos is this some kind of a joke? I know shrinkflation is a thing but this is just ludicrous. It must be that they’re reduced fat, i.e. less chips. pic.twitter.com/EvDAyHQcKe