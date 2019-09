OK, el triunfo del lenguaje universal: ya es la palabra más hablada del mundo y sólo tiene 180 años

Hay muchas formas de decir "bien", "de acuerdo" o, incluso, "vale", pero casualmente la palabra más utilizada para expresarlo es una sigla, concretamente, OK. La palabra de origen americano ha conseguido no solo ser la más repetida, sino también alzarse como una respuesta universal que se entiende en cualquier parte del mundo. A su vez, su versatilidad y neutralidad semántica la han ayudado a alzarse como la respuesta comodín en el ámbito digital: lo mismo sirve para responder un Whatsapp que para darle una orden al asistente de Google.

Origen. Gracias al filólogo y profesor de la Universidad de Columbia, Allan Walker Read, hoy conocemos el verdadero significado de la palabra OK. Tras varios años inmerso en los textos y artículos de la hemeroteca, descubrió que se trataba de una sigla procedente de agrupar las palabras "oll korrect" y dar como resultado "OK". Esta particular derivación humorística del canónico "all correct" respondía a un código de comunicación que se puso muy de moda entre los adolescentes de Boston en 1830 y que nacía de agrupar frases cortas con errores ortográficos.

Papel en política. Según narran en este vídeo publicado por Vox, OK pasó de ser una sigla utilizada por un grupo de adolescentes con ganas de ironizar, a ser el pseudónimo del octavo presidente estadounidense, Martin Van Buren. Durante su campaña de reelección, sus seguidores más fieles se reunían en lo que llamaban los O.K clubs, un nombre que en este caso no venía derivado de la semántica anterior, sino que hacía referencia a la parte de la ciudad (Kinderhook) donde se veían. De tal forma que "Old Kinderhook" comenzó siendo un punto de encuentro y terminó convirtiéndose en el nickname con el que Van Buren trató de renovar la presidencia y no lo consiguió.

Supervivencia. Casi dos siglos después de su nacimiento, OK no solo ha envejecido bien, sino que está más en boga que nunca. Según este artículo de la BBC, más de 600 lenguas y dialectos utilizan esta grafía para comunicarse por escrito y en distintas conversaciones de forma oral. Pero la cosa no se queda ahí. El auge de la comunicación simultánea ha elevado aún más su uso, siendo una de las palabras comodín en aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram.

Versatilidad. OK se caracteriza por ser una palabra que se adapta a multitud de contextos tanto por su papel sintáctico (lo mismo podemos utilizarla como adverbio que como sustantivo) como por su neutralidad semántica. Y es que según el libro The Improbable Story of America´s Greatest Word, OK es la palabra ideal porque permite expresar una afirmación sin emitir una opinión o una evaluación subjetiva. De ahí que lo mismo escuchemos esta palabra en un discurso político que en el guion de una película.

Ok, Google. Por si OK no fuese ya una palabra lo suficientemente utilizada, desde Google la han elegido como el sonido universal al que responde su asistente virtual. Para activarlo, los usuarios de Android tan solo tienen que decir "ok, Google" antes de describir la orden completa. Este hallazgo tecnológico sumado a la incorporación de OK a la última edición del diccionario de Scrabble lejos de limitar el uso de la palabra continúan incrementándolo de forma global.

