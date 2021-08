Pagar hasta 25€ más en Uber por tener batería baja: el misterioso alza de precios que denuncian los usuarios

Hace unos días, el usuario de Twitter @NerdyAndNatural publicaba un hilo donde mostraba su indignación con la compañía de VTC Uber. Los motivos de tal arrebato no eran otros que constatar mediante imágenes que la aplicación de transporte le estaba cobrando más dinero cuando la batería de su móvil se encontraba a nivel más bajo. Una manera de aprovecharse de la urgencia y los infortunios de los usuarios en su día a día.

Concretamente, explicaba que cuando su batería estaba al 18%, el viaje (que normalmente cuesta entre €20 y €25) subía hasta €70. Y que vio el precio cambiar instantáneamente. Sin embargo, el precio bajó una vez que cargó su teléfono al 25%. No es algo nuevo. Durante los últimos años, otros usuarios de la plataforma han manifestado de igual manera su descontento.

I wanted to backed this up yesterday but I couldn't find the screenshots until this morning. You can see my battery is at 18% and the ride (which is normally $25-$30) is hiked up to $81. I saw it change instantly. The price dipped once I charged my phone to 25%. https://t.co/cy2S5YyTAr pic.twitter.com/ZaKpB7JZi0