Los países que más y menos duermen del mundo, en un mapa: las ocho horas, un animal mitológico

Hace 60 años, dormir ocho horas era la norma. Ahora menos de siete es lo más común. Y esta deuda de sueño acumulada es síntoma de un gran problema. Ningún país del mundo logra llegar a las 8 horas de sueño de manera regular, según datos de Sleep Cycle. Esto es alarmante por muchos motivos. El principal, porque un adulto debe dormir de 7 a 9 horas por la noche para estar sano. Y casi nadie lo hace.

Sí, el sueño se ha convertido en un bien de lujo. Una práctica inalcanzable y reservada para unos pocos. Decirlo es fácil, pero no lo es tanto cuando tenemos que trabajar más de nueve horas al día, cuidar de la familia, realizar las tareas del hogar y por supuesto encontrar tiempo libre para hacer lo que nos apetezca, sea ir al gimnasio o al cine. El día a día nos deja muy poco espacio para dormir.

También esta tendencia es preocupante porque el sueño es esencial para tener salud. Mucha gente subestima su importancia. Y hacerlo causa muchos problemas y enfermedades, como un sistema inmunitario debilitado, depresión, aumento de peso, una mayor probabilidad de padecer presión arterial alta, diabetes o ataques cardíacos. Y, sobre todo, problemas de memoria. Además, se obtiene irritabilidad, mal genio y estado de ánimo negativo, así como una caída de productividad.

Si das una vuelta por el mundo y le preguntas a las diferentes poblaciones que cuánto duermen, es muy probable que la mayoría te diga que menos de siete. Estos mapas publicados por Public Health Maps y desarrollados por Landgeist con datos de los Centros de Control y Prevención de EEUU y Sleep Cycle miden el número de horas de media que duermen los europeos, los asiáticos y los americanos. Como se ve, la tendencia a la baja es notable.

Si observamos el mapa de Europa, vemos que la mayoría de los europeos duermen al menos 7 horas. Con la excepción de Turquía, que está justo por debajo (6:50 horas). Los que más descansan son los finlandeses y los holandeses, con 7:37 horas de sueño. Irlanda y Reino Unido no se quedan atrás: 7:30 y 7:33. ¿Y los españoles? Rozando el límite, como siempre: 7:13 horas, igual que Bulgaria y Rumania.

En el mapa de Estados Unidos vemos un patrón algo diferente. Los norteamericanos duermen una media de 7:19 horas. Bien por ellos, descansan las horas recomendadas, al menos. Se puede apreciar una diferencia clara entre el este y el oeste del país. Duermen algo más en Maine, Vermont, New Hampshire y algunas partes de Alaska. En cambio, en Hawái, Kentucky, Tennessee o Virginia Occidental la cosa baja.

La densidad de población podría ser un factor importante, pero también un estilo de vida y una dieta poco saludables.

Asia es un mundo aparte. Si Europa sólo tenía un país que no conseguía dormir el mínimo necesario, en Asia sólo uno lo hace. China es el único país donde la gente duerme más de 7 horas. Hong Kong y Tailandia están cerca de las 7 horas de sueño, pero no llegan. Esto podría deberse a que la mayoría de las ciudades están mucho más pobladas y también tienden a ser mucho más ruidosas, lo que puede interrumpir el sueño. El clima tropical en el sureste asiático tampoco ayuda.

Japón y Corea del Sur son los países que menos duermen. Ambos menos de 6:30 horas. Una causa podría ser la cultura laboral que tienen. En ambos países es muy común trabajar horas extras, lo hemos comentado en detalle en Magnet. Poseen una cultura de disciplina y excelencia. Y todo apunta al exceso de trabajo como el culpable de una sociedad insomne. De hecho, hay un término japonés karoshi que significa "muerte por exceso de trabajo". El problema es tan grave que el gobierno de Japón está promoviendo reducir las horas de trabajo o dormir la siesta en la oficina.

Tal y cómo hemos contado antes, no está clara cual es la función que tiene el sueño, por lo que es muy difícil recomendar un número de horas concreto. No obstante, y aunque es complicado, en este artículo tratamos de crear un marco de referencia con las distintas opiniones de los expertos, podemos encontrar una serie de rangos orientativos que varían con la edad.

/ Recomendable Aceptable No recomendable Bebés (1 y 2 años) 11 - 14 horas 9 - 16 horas menos de 9 y más de 16 Preescolares (3-5) 10 - 13 horas 8 - 14 horas menos de 8 y más de 14 Niños (6-13) 9 - 11 horas 7 - 12 horas menos de 7 y más de 12 Adolescentes (14-17) 8 - 10 horas 7 - 11 horas menos de 7 y más de 11 Jóvenes (18-25) 7 - 9 horas 6 - 11 horas menos de 6 y más de 11 Adultos 7 - 9 horas 6 - 10 horas menos de 6 y más de 10 Tercera edad 7 - 8 horas 5 - 9 horas menos de 5 y más de 9

También en Magnet hemos comentado de qué trata la higiene del sueño y qué factores pueden mejorar la calidad de nuestro descanso. Por ejemplo, tener una rutina establecida, tratar de hacer ejercicio regularmente, no utilizar dispositivos electrónicos al menos media hora antes de acostarte, minimizar el ruido y las interrupciones de luz en el cuarto y optimizar su temperatura. También los expertos recomiendan no excederse con las siestas y no comer demasiado antes de acostarse.