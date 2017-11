Paris Hilton asegura que ella y Britney inventaron 'el selfie' en 2011 e internet se encarga se sacarla de su error

Ese extraño fenómeno conocido como 'selfie' ha llegado para apoderarse del mundo sin que muchos opusieran resistencia. Sí, algunos lo aman, otros lo odian, pero lo que es un hecho es que dejó de ser una simple moda para convertirse, por ejemplo, en una de las características principales para vender móviles.

Aunque suene difícil de creer, los selfies han provocado tal cantidad de accidentes que el gobierno ruso tuvo que publicar una guía para evitar el 'selficidio'. Pero ahora hablemos de una cuestión mucho más importante, ya que llegó el momento de saber quién fue el inventor del selfie, y para sorpresa de muchos Paris Hilton asegura que ha sido ella, aunque medio internet no esté de acuerdo.

No, Paris Hilton, no fuiste tú

La llegada de los selfies nos ha dejado joyas desde autorretratos extremos en las alturas hasta aquellos en las profundidades del mar, pasando por accidentes en galerías de arte y momentos que han pasado automáticamente a la posteridad.

Pues según Paris Hilton, ella y Britney Spears han sido las responsables de que todo esto exista. Lo anterior lo publicaba en Twitter como una forma de buscar reconocimiento y que el mundo el estuviera agradecido, pero ya sabemos cómo es internet, y por supuesto se encargaron de aclararle a la señorita Hilton que no, ella no había inventado los selfies.

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J — Paris Hilton (@ParisHilton) 19 de noviembre de 2017

El tweet se volvió en una locura con más de 5.000 respuestas que no sólo buscaban sacar de su error a Hilton, sino que incluso le ofrecían pruebas, por lo que todo se convirtió en una especie de escena educativa con muchos toques de humor.

A continuación les dejamos con algunas de las mejores respuestas que hacen ver que los selfies son más que una moda, ya que han estado presentes en nuestra sociedad desde hace varios años, incluso antes de que naciera la señorita Hilton.

1910 one of the first mirror selfies pic.twitter.com/YU7QKNQXo8 — iLoveRoses9 (@love_roses9) 19 de noviembre de 2017

oh realy because heres kramer inventing the selfie in 1995 pic.twitter.com/dtmR0Kh3lP — Seinfeld Current Day (@Seinfeld2000) 19 de noviembre de 2017

Yeah...no...Here's Sammy Davis Jr. LONG before you two were even thought of... pic.twitter.com/Z6h3gISotN — Selina Grissom (@LilRdVet2) 19 de noviembre de 2017

IM SORRY BUT pic.twitter.com/Rvd7JEa0g0 — jolly ol laura claus (@space_orphan) 19 de noviembre de 2017

I think Colin Powell got you by a couple of decades. pic.twitter.com/R7zRpBA5h3 — Andre Canty (@Andre_Canty) 19 de noviembre de 2017

I know the definition. Thanks. I asked because, back in the days, there was a button you could press to take the picture from a far. But you can't see his hands, so you can't tell if he did it or not. pic.twitter.com/C8AChrOFIp — Danie 👽💋 (@imdaniesantos) 20 de noviembre de 2017

Sorry Paris but my dad @garydalliday invented the selfie on this date in 1968. pic.twitter.com/nHNYn2wrd7 — Pete Dalliday (@petedalliday) 21 de noviembre de 2017

Joey and Chandler from F.R.iends TAKING SELFIE, before it was COOL 😎 pic.twitter.com/vEnVwEAy4t — Kaja (@kaya1love) 24 de noviembre de 2017

Sorry Paris, but you didn't invent the selfie. This guy did! pic.twitter.com/5QMxaS7XZN — Stu (@DigitalStuart) 20 de noviembre de 2017

