Las películas cada vez se ven más oscuras y apagadas: cómo el cine ha abandonado el color poco a poco

Hace poco comentábamos en Magnet que los diálogos de las películas de hoy en día se escuchan cada vez peor. El tema que nos ocupa hoy también tiene que ver con el devenir de la industria cinematográfica (hacia peor) en otro aspecto importante: el color. Si eres lo suficiente cinéfilo te habrás dado cuenta de que muchas películas y series de las últimas décadas se han vuelto mucho más grises y apagadas. Ni siquiera importa ya su trama, un brillo grisáceo lo cubre todo, silenciando los colores y brindando una apariencia oscura y "maligna". Hablamos de un filtro aplicado a cada escena, uno que elimina la vitalidad hacia una monotonía siniestra.

Un buen término que resume bien la característica lo ideó en Twitter Katie Stebbins. Ella lo llama el "lodo intangible" y su comparación de capturas de pantalla de la primera temporada de Dexter (2006) y la nueva serie de 2021 resume bien de lo que estamos hablando. En la primera imagen puedes ver los rosas de la piel de Michael C. Hall, los azules de su camisa. Pero en el segundo, todo se silencia. La piel de Hall es pálida e incluso amarillenta. Su camiseta es de un indefinible azul/verde/negro/marrón. Una sombra lo cubre todo.

for an explicit example of how the Intangible Sludge has become standardized, look no further than a season 1 dexter screencap & a dexter: new blood screencap (pls do not @ me with "but he's not in miami anymore") pic.twitter.com/3ubAZCI32Z