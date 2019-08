Por qué creamos muchedumbres como la de la inauguración de la tienda de Aliexpress según la sociología

Personas que duermen dos noches al raso para optar a la posibilidad de llevarse un smartphone. Centenares de individuos que se trasladan al remoto centro comercial de Xanadú (a 30 kilómetros del centro de Madrid) un domingo a las 7-8 de la mañana para ver si consiguen una Mi Band de 20 euros. Miles de curiosos que se arremolinan en una turba consumista para gloria del multimillonario empresario chino Jack Ma.

The first @AlibabaGroup AliExpress physical store in Europe, inside a huge mall in the outskirts of Madrid. People queuing the night before and this was before the doors opened. Pure madness pic.twitter.com/V8a1JhzSGJ