¿Qué hace TikTok con tus datos? El análisis viral en Reddit sobre qué hace la app con tu información

El post lleva dos meses colgado, pero en ese tiempo ha sumado más de 15.500 votos dentro de la plataforma de Reddit y la resurgido cada cierto tiempo, cuando lo repescaba alguien en Twitter o en prensa.

ToBrown05 asegura ser un aficionado a la tecnología que ha realizado ingeniería inversa tanto a TikTok como a muchas otras aplicaciones, incluidas Twitter, Istagram, Reddit o Facebook. Según sus palabras, nunca había visto algo tan invasivo y preocupante como lo de la famosa aplicación china. Comparado con lo que extraen las apps de Zuckerberg, lo suyo es "un vaso de agua frente al océano" de datos que coge la nueva red social de moda. Para dar respaldo a sus acusaciones, asegura que las compañías de ciberseguridad Penetrum y Zimperium han hecho sendas denuncias en años anteriores ofreciendo diagnósticos parecidos.

¿Cuál es el supuesto problema de TikTok? TikTok recopilaría todos los datos sobre tu dispositivo, todas las apps bajadas en el presente y el pasado, cualquier dato sobre tu ip y wifis usadas, en algunas actualizaciones (no todas ni para todos los dispositivos) datos sobre tu localización GPS cada 30 segundos y, por último y más importante, configuran un servidor proxy local en su dispositivo para "convertir archivos" fácilmente utilizable por otros, dado que no requiere de autenticación.

A guy on reddit reversed engineered #TikTok Here’s what he found on the data it collects on you It’s far worse than just stealing what’s on your clipboard: pic.twitter.com/oqaQyYDXT2

Según su análisis de la aplicación, es casi imposible que el usuario sea capaz de capar todas estas recopilaciones. Peor aún: la app cambia su comportamiento ligeramente si detecta que estás intentando capar sus accesos para evitar que lo hagas. Además, para la versión de Android permitiría que alguien en remoto se descargue un zip, lo descomprima y lo ejecute en tu móvil. ¿Para qué querría TikTok un permiso así? No se sabe.

Su conclusión: “Básicamente Tiktok es malware enfocado a un público infantil. No uses Tiktok ni dejes que ningún amigo o familia lo use”.

Meses muy malos para la imagen de seguridad de TikTok. Una nueva actualización de seguridad de Apple ha hecho que millones de usuarios vean cómo decenas de apps leen todo lo que escribimos en el portapapeles, y de todas las empresas que han incurrido en esta práctica, entre las que se encuentran medios de comunicación, la más salvaje ha sido la famosa plataforma de videos cortos. Recoge todo lo que tecleas a partir de la primera pulsación. Según la compañía, una práctica que formaba parte de "un sistema personalizado para identificar el comportamiento repetitivo de spam" y que ya ha sido capada en la última actualización.

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)



Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb