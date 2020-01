Quién era Qasem Soleimani y qué implica para el futuro de Oriente Medio que EEUU le haya matado

En una acción de consecuencias imprevisibles para Oriente Medio, Estados Unidos ha eliminado a Qasem Soleimani, comandante de las Brigadas Quds, un ramal de la Guardia Revolucionaria Iraní destinado a defender los intereses de la República Islámica en la arena internacional. El ataque selectivo, realizado con un dron a las afueras de Bagdad, representa el punto más álgido de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Y en muchos sentidos, un punto de no retorno para un conflicto soterrado que, quizá ahora, escale de forma definitiva.

El ataque. Se produjo anoche, de madrugada, cuando Soleimani regresaba de Beirut. Es importante porque representa la primera acción directa de Estados Unidos contra una figura política de Irán, si bien en territorio iraquí. Para algunos analistas la muerte de Soleimani reviste más importancia geopolítica que la de Bin Laden o la de Al-Baghdadi. Jamenei, líder supremo de Irán, ya ha anunciado una "dura venganza".

La figura. Es difícil minusvalorar la importancia de Soleimani. Llevaba más de dos décadas al frente de las Brigadas Quds y había moldeado la política exterior iraní desde un plano político, militar y estratégico. Como explicaba Mikel Ayestarán en 2014, Soleimani era el principal responsable del "eje de resistencia" iraní, milicias y acciones de inteligencia destinadas a expandir los intereses de Irán en Oriente Medio.

De viaje. Su trabajo fue fundamental en tres escenarios. Primero en Líbano, colaborando en la resistencia de Hizbollah durante su guerra con Israel en 2006. Después en Siria, asegurando la supervivencia de Bashar al-Asad en los momentos más difíciles de la guerra. Y más tarde en Irak, liderando desde el terreno la resistencia contra el Estado Islámico y entrenando a numerosas milicias chiíes para que operaran de forma autónoma.

Una resistencia que le granjeó una alta popularidad entre los iraquíes.

Iraqis, not just the militiamen backed by #Iran, know that when #ISIS was preparing to march on Baghdad in 2014, nobody came to their aid but #Suleimani, who was the 1st on the scene to prepare the resistance to ISIS.



His death won’t just anger Iranians, but Iraqis as well.