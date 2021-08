¿Sabes que media España tiene acceso gratis a parte del catálogo de Filmin? El “secreto” de las bibliotecas

Un patrón de respuesta ante el comentario del usuario de Twitter Pemips: “¡No lo sabía!”. Decenas de internautas repiten ese mensaje que vuelve de forma cíclica a esta red social cada vez que alguien decide difundir uno de los hechos menos conocidos de nuestros servicios públicos: con tu carnet de la biblioteca puedes acceder a eFilm, vinculado a Filmin, y acceder a muchísimas películas antiguas y nuevas. Una oferta irresistible para ti o para tus mayores.

¿En qué regiones opera? Como bien ha explicado nuestro compañero John Tones en el pasado, el servicio empezó en algunas regiones y ha ido ampliándose. Hoy llega a 14 comunidades (Asturias, Cantabria, Canarias, Catalunya, Euskadi, Madrid, Murcia, Navarra, Extremadura, La Rioja, Baleares, Castilla y León y Castilla La Mancha) y a tres ayuntamientos (Torrelodones, Salamanca y Vigo.

