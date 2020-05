¿Segregación o ataque a los más débiles? La polémica por la educación especial en la Ley Celaá

¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la inclusividad en la educación para los niños que son distintos a los otros? Mañana mismo acababa el periodo para presentar enmiendas al articulado del nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida “Ley Celaá”. Y hay miles de padres denunciando que una de las disposiciones de la propuesta de la ley tal y como está redactada actualmente, la cuarta, puede perjudicar gravemente el desarrollo educativo de un grupo muy vulnerable.

Hay en España 37.000 alumnos matriculados en centros de Educación Especial, el 40% de estos en centros concertados y el 60% restante en públicos. Estos representan un 0.45% del alumnado general y sólo un 17% de los niños que tienen necesidades especiales, ya que el 83% ya están integrados en las aulas generales. Si contásemos al resto de alumnos con necesidades educativas especiales, el total sería mucho más grande, ya que el 32% de la población escolar española tiene déficit de atención, dislexia y un montón de condiciones más. Volviendo con los primeros, esos 37.000 alumnos disponen de 280 centros y 8.200 profesores. Es decir, hay un profesor para cada 4.4 alumnos especiales y son educados en centros independientes de los demás.

El golpe de atención de la ONU: en 2014 la Asociación SOLCOM (dedicada a la diversidad funcional) hizo una denuncia contra este organismo por considerar que estos centros estaban segregando injustamente a lo alumnos y yendo en contra de su integración. Más tarde se sumaría a esta denuncia el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI) una muy importante plataforma. En 2018 llegó el durísimo informe de la ONU corroborando que España estaba practicando una segregación a la que había que poner remedio. El CERMI se sumó a esta petición. Es un tema que iban a tener que abordar antes o después: en 2017 el Tribunal Supremo estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.

He hecho este video con mi hermano para decir que no cierren los colegios de #EducacionEspecial No creo que lo vea mucha gente porque no tengo muchos seguidores, pero si queréis, dadle amor y a ver si hay suerte :)

Es muy importante para mi hermano, pls 😊#NoCierresMiCole pic.twitter.com/SF45UJ8mfV — Miri 💚 (@mirivelezz) May 3, 2020

Y cuál es la controversia por la redacción de la Ley. Aquí entra en escena la asociación Inclusiva sí, Especial también, integrada por miles de padres y madres que se han manifestado en multitud de ocasiones en estos meses y que está respaldada por las AMPAs de los colegios que ofertan esa educación especial, sobre todo entre los centros concertados. Si la ley dice que la mayoría de niños deberá traspasarse a aulas ordinarias, la disposición cuarta dice que a) esos centros ordinarios tendrán que contar con los recursos necesarios para atender bien al alumnado con discapacidad y b) que los centros especiales podrán seguir escolerizando a los que requieran una “atención muy especializada”.

Desde Inclusiva sí, Especial también claman que la Ley Celaá pretende cerrar esos centros o desmantelarlos a su mínima expresión en un plazo de menos de diez años. Portugal, por ejemplo, pasó de tener en 1997 un 20% del total de alumnos con discapacidad en centros especiales a que hoy solo representen el 1%. Por otro lado, la Ley Celaá no contempla en su redacción actual aumentar la financiación de los centros de educación especial. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Educación no especificadas en entrevistas a El País, “no solo no habría despidos sino que la inclusión en la escuela general requeriría la incorporación de más especialistas”.

RT por favor. Seguimos en la lucha. Ahora nos dicen que no van a cerrar los coles de educación especial, su verdadera intención es vaciarlos DES-PA-CI-TO https://t.co/Bo1WJZfrk4 — Mago More (@magomore) March 25, 2019

Inclusiva sí, Especial también ha afirmado desde múltiples espacios que el objetivo del Gobierno es vaciar del todo estos centros. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya lo ha desmentido, pero como hemos visto el objetivo es reducir ampliamente estas escuelas para no incurrir en lo que la ONU había denunciado y también lo que denunciaba el CERMI, que en España hay "dos modalidades separadas de educación que no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva".

Y de ahí vamos a la raíz del conflicto, qué es la inclusividad. Algunos padres creen que al compartir instalaciones y recursos, al jugar con los otros niños normales y no contar con profesionales dedicados en exclusiva a ellos, estos niños recibirán bullying, no se adaptarán al ritmo de las clases y quedarán social y educativamente separados. Del otro lado están los que piensan que precisamente por tener que llevar a los niños a centros especiales (como ordenaban hasta ahora a ciertos niños con dificultades) vulnerará su integración en la sociedad en general e irá en contra de su derecho a la igualdad.