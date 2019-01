Subtítulos en español de España para Roma: la polémica lingüística que llega de la mano de Netflix

Roma, la última película de Alfonso Cuarón y torbellino de las actuales carreras a premios cinematográficos, está rodada en español con algunas partes en mixteco, una lengua del sur de México. Y como se ha visto estos días en redes sociales, Netflix da a los hispanohablantes dos opciones para verla, una subtitulada en español y otra en español latinoamericano. Es decir, en su versión original. En un caso los subtítulos transcriben y en otra “traducen”.

De “checar” a “mirar”: estas traducciones a veces hacen de refuerzo, otras veces son interferencias que entran en terreno dudoso y otras completamente innecesarias. Una sirvienta le pregunta a su jefa “¿me va a correr?”, preguntándose si la va a echar. En otra ocasión se dice, “se va a enojar tu mamá”, traducido en la película por “tu madre se va a enfadar”. También leemos “ustedes” por “vosotros”, “vengan” por “venid” y “chico” por “pequeño”. Así con multitud de ejemplos que distorsionan casi completamente lo que se dice y cómo se dice.

Espero que los subtítulos de 'Roma', de @alfonsocuaron, no sienten precedente.



Lo de que en los cines se subtitule en español peninsular algo que se dice en español mexicano me parece de lo más confuso, por no hablar de la falta de respeto a la diversidad lingüística. #xl8 #Roma pic.twitter.com/3bNoPvnZ7F