Todo el alcohol de Suecia lo vende el estado. Como muestran las colas, mala idea en tiempos de pandemia

En 1955 Suecia lanzó el Systembolaget o monopolio estatal de tiendas de licores al pormenor. Es un sistema parecido al que tenemos aquí de licencias de farmacias o estancos, y según el censo de 2017 sólo cuentan con 441 tiendas en todo su territorio para vender alcohol de graduación superior al 3.5% (sí, hasta el vino queda restringido) a 10 millones de habitantes. Su horario, por cierto, es tan restringido que si quisieras comprar alcohol de alta gradación para el fin de semana tendrías que madrugar, ya que los sábados y domingos por la tarde no se vende. Por eventos del pasado en su historia, se trata de un país con especial pavor al alcoholismo.

welcome to sweden systembolaget line. where we are obviously immune to coronavirus but not to stupidity. #Corona #sverige #Coronasverige #COVID19sverige #Systembolaget #hjelp pic.twitter.com/ZS0WB1wEWt