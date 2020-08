Trump le ha declarado la guerra al voto por correo. Las cosas se ponen muy feas de cara a las elecciones

Así se expresaba Donald Trump en el programa Fox Business refiriéndose a su rechazo a aprobar el paquete propuesto por los demócratas de 25.000 millones de dólares para que su Servicio Postal nacional reciba los recursos que ahora mismo no tiene para hacer frente a la oleada de peticiones de voto postal que habrá para las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Trump on AOC: "AOC was a poor student ... this is not even a smart person, other than she's got a good line of stuff. I mean, she goes out and she yaps." pic.twitter.com/usijJRqlqK

En este año de pandemia y depresión económica, ni las empresas pseudo públicas tienen el dinero para el reto ni muchos ciudadanos querrán (o deberían) acercarse a los centros de voto tradicionales. Y el actual presidente, en su habitual línea de osadez dicursiva, no se ha cortado a la hora de manifestar su rechazo a ciertas políticas, aunque al hacerlo haga un reconocimiento público (una vez más) de que está intentando limitar derechos civiles de la población estadounidense.

¿Por qué está Trump en contra del voto por correo? Porque todas las encuestas indican que el porcentaje de gente que optaría por esta opción es en un altísimo grado demócrata. La gente que, a pesar del coronavirus, afirma que acudirá a las urnas, es en un 65% conservadora y en un 32% liberal, mientras que a la inversa, los que lo enviarían por carta, son en un 76% demócratas y un 20% republicanos. La media de encuestas le está dando un amplísimo margen de triunfo a los azules, un 50% de apoyos a Biden frente al 42% de Trump, con lo que el actual huésped de la Casa Blanca necesita y va a hacer todo lo que esté en su mano para reducir las posibilidades de voto de sus rivales.

No es un hecho aislado: el presidente también ha amenazado con retener los fondos públicos de los estados que faciliten el voto, tanto presencial como por correo, y sus aliados republicanos en distintas regiones del país han endurecido leyes de identificación del votante, depurado censos y reducido el número de localizaciones de voto en las zonas urbanas, lo que facilitará que los residentes no suburbiales tengan que hacer cola durante horas para poder votar. En todos los casos se trata de medidas que empeoran las opciones de voto de forma desproporcionada de minorías, más favorables al voto demócrata.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....