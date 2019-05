Los últimos años de Stan Lee fueron un infierno. Han detenido a uno de los responsables de su sufrimiento

La policía de Arizona acaba de detener a Keya Morgan, el que fuera el mánager de Stan Lee, por abuso de mayores, fraude, robo y secuestro del famoso creador de los cómics Marvel. Según él mismo, se trata de una acusación infundada, un ataque del que él es la víctima. Apenas dos meses antes hacía dicho lo siguiente: “sé lo molesto, hiriente y perjudicial que es ser injustamente acusado de una #FakeNews. He sido falsamente acusado por dos estafadores de "abusar" de mi mejor amigo y socio, Stan Lee. Ahora que las mentiras se han desacreditado, estoy en el proceso de demandar a los estafadores”.

I know how upsetting, hurtful and damaging it is to be wrongly accused of a bullshit lie by #FakeNews. I was falsely accused by 2 con-artists of "abusing" my best friend & partner Stan Lee. Now that the lies have been disproven, I'm in the process of suing the fraudsters.