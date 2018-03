Una huelga no tan internacional: sólo Francia y España harán paros generales el #8M

Paro Internacional, International’s Women Strike, huelga sin fronteras. Las etiquetas que representan al movimiento transnacional que eclosionará este 8 de marzo nos hacen pensar en una huelga mundial para la mitad de la población. Sabemos que en España hay convocada una y de carácter general, secundada por los dos principales sindicatos del país así como por multitud de otros sindicatos nacionales y regionales. Toda trabajadora española por el régimen general que quiera hacer un parón de 24 horas, podrá hacerlo.

Nuestro país es, en este caso (y en este año), la avanzadilla del movimiento. Por eso mismo medios europeos y latinos se hacen eco de nuestra propuesta, mientras que en los medios españoles no resuenan las noticias sobre las huelgas del resto de regiones. Aunque el mapa de la plataforma aglutinadora PIM nos indica que habrá paros en 41 países de cinco continentes, no existen otras convocatorias oficiales y legalizadas de huelga (o de paros parciales) general.

¿Qué compromisos obreros firmes hay en otros territorios para este 8M?

Argentina, el país que movilizó el paro feminista hace dos años gracias al enorme calado del movimiento Ni Una Menos, no consiguió entonces el respaldo sindical. Tampoco ha sido así este año, aunque se espera que la huelga económica informal deje un gran impacto en la región.

En Francia el grupo SUD, una unión sindical francés alternativa ha convocado una huelga de 24 horas, mientras que los grandes sólo han hecho un llamamiento a la igualdad profesional. Traducido: que aunque muchas trabajadoras podrían unirse a la huelga, parece que la convocatoria no encontrará mucho apoyo laboral. Por lo que se ve en el mapa de la huelga parece que habrá bastante movimiento en sectores como las eléctricas y los servicios de mensajería.

En cualquier caso, las mujeres francesas están llamadas mañana a terminar su jornada mañana a las 3:40, el momento en el que, según los estudios nacionales de su brecha salarial, se marca el punto de inicio de la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres.

En Reino Unido están teniendo lugar movilizaciones para mejorar las pensiones (cuyos bajos salarios perjudican más a las mujeres) y las condiciones de las limpiadoras y las trabajadoras domésticas. Pero, de nuevo, falta un mayor apoyo sindical.

Al igual que en el año pasado, algunos sindicatos italianos, como Confederazione Unitaria di Base, respaldarán la huelga que va a tener especial relevancia en el ámbito del transporte público (desde el metro hasta el avión) y en el ámbito escolar. El movimiento Non Una Di Meno sigue siendo muy importante en el país.

Women's March del año pasado en Washington.

En Estados Unidos hay oficialmente convocados el cierre de tres distritos escolares. Aunque cada ciudad vivirá su propia movilización, no hay oficialmente convocados paros para ningún sector. Hay ciudades que piden a las mujeres que dejen de trabajar a las 15 de la tarde o que hagan un parón simbólico durante la hora del almuerzo. En algunos sitios se pide que las trabajadoras vayan ese día vestidas de rojo.

Se espera que las marchas de sitios como Nueva York, Washington o Los Angeles sean como mínimo tan mayoritarias como la del año pasado.

Uruguay también se suma: PIT-CNT ha ratificado un paro de entre 16 y 22 horas para mañana en Montevideo para que los trabajadores puedan participar, si así quieren, en las marchas convocadas por las organizaciones feministas.

México: aunque no hay nada convocado a nivel nacional, las trabajadoras de la Universidad Autónoma del país también se han sumado a la causa del Paro Internacional de Mujeres.

Parando el mundo fuera de las fábricas y oficinas

Aquí puedes consultar las movilizaciones convocadas en todo el mundo para mañana. Como se observa, la representación de la plataforma International Women’s Strike tiene mucha mayor importancia en los países hispanoparlantes que en todos los demás, y es España quien lidera el ránking de eventos activos, seguido de cerca por Polonia, país en el que también hay bastante movimiento.

Pero todo esto no quiere decir que no vaya a haber paros en el resto el mundo. Se trata de un debate semántico, de lo que entendemos por huelga o paro. Como las organizadoras han apuntado en distintos medios, la vida laboral no se limita al ámbito remunerado y reglado, y la mujer sigue siendo en todos los países la más castigada a nivel económico por los remanentes de la división de las tareas por género.

Hay convocadas marchas y actos preparados para 150 países, y en la mayoría de los casos esos paros o strikes estarán más vinculados a los ámbitos no remunerados en los que participan las mujeres. A pesar de la falta de apoyo sindical, esa huelga en las actividades productivas no de mercado dejará su huella: sólo en España las mujeres dedican al hogar una media diaria de 3 horas más que los hombres, cifras que son aún más graves en otras regiones del mundo.

Visto lo conseguido por las feministas en España nos queda, eso sí, la sensación de que estamos en uno de los países donde el movimiento está llegando más lejos.