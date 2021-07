Viuda Negra lleva recaudados 60M$ en Disney+ y 158 en salas. Así pinta el futuro de estrenos simultáneos

Por fin podemos arrojar al menos un rayo de luz al conocido asunto de la exhibición simultánea en salas de cine y plataformas. En un movimiento extraordinario, Disney ha anunciado hoy las cifras de ingresos en Disney+ por Viuda Negra, estrenada en su plataforma el pasado viernes 9 de julio al tiempo que se proyectaba en salas. Recaudación doméstica, en EEUU y Canadá: 80 millones de dólares. Resto de salas menos China, donde se espera que se estrene próximamente (aunque no es seguro): 78 millones. Disney+: 60 millones.

La vuelta casi total de los cines: centrándonos en las cifras de primer fin de semana, Viuda Negra ha supuesto el mejor estreno cinematográfico para las salas en lo que llevamos de pandemia, tal vez la prueba de que las audiencias mundiales ya sí están enfocadas a una recuperación de los hábitos de asistencia previos a todo esto. Según la web de venta de entradas Fandango, Viuda Negra ha hecho incluso más millones en esos tres días que otras pelis de Marvel previas a la crisis sanitaria: Doctor Extraño recaudó 85 millones, y Spider-Man: Homecoming, 117.

Más porción de la tarta con el streaming: esos 60 millones de Disney+ son, recordemos, ingresos casi brutos para Disney, que apenas tendrá que pagar el mantenimiento de la plataforma, mientras que las salas se llevan una comisión por exhibición de entre un 20 y un 40%, dependiendo de diversos factores. Es decir, que, con estas cifras, los ejecutivos pueden considerar bastante exitosa la jugada, aunque hay un millón de matices. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá con la vida a largo plazo de la película? ¿Cuántas más semanas aguantará en cartelera atrayendo a gente? Sí, unos dos millones de personas han optado por pagar más de 20 euros para verla en la misma fecha de estreno en casa, pero, ¿pensará lo mismo gente dentro de dos findes u optará por descargársela de plataformas P2P donde ya se encuentra disponible? ¿Y no se comerá todo esto parte del pastel de los ingresos por DVDs?

Una gota en un océano. Hay otros factores para contextualizar los datos que nos faltan. Disney no quiso darnos las cifras de negocio streaming de Mulán, Raya y el último dragón y Cruella, tres obras que se sometieron a idéntica situación de exhibición combinada. Pero algunos analistas apuntan a que si el gigante del entretenimiento no ha desechado este modo de estreno simultáneo después de tres intentos con películas de producción bastante caras, será que, como mínimo, las cifras obtenidas no fueron calamitosas. El discurso oficial de la compañía es que se “congratulan” de las cifras obtenidas, y que éstas confirman ese deseo de las audiencias de un estreno “flexible” en el mundo post-pandémico. Eso sí: Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la próxima de Marvel anunciada para el 3 de septiembre, se estrenará de forma exclusiva en salas por al menos 45 días. Para Eternals, el siguiente proyecto marvelita a estrenar el 5 de noviembre, aún no han anunciado la modalidad.

Un momento, ¿por qué Disney nos da estas cifras y no las de otras películas? Porque de cara a la imagen que quieren proyectar a sus inversores, la compañía tiene que demostrar que la última película de uno de los Vengadores, un personaje dentro de las ligas mayores, es capaz de movilizar a lo bestia a las audiencias, como venía haciendo. Con lo que había generado sólo con las salas, 158 millones, Viuda Negra no había logrado estar a la altura. Ha salido mejor que Doctor Extraño o una peli de dibujos que Spider-Man, sí, pero no eran las cifras del primer finde de un Iron Man o de una Capitana Marvel, y para atravesar esa barrera y no dar la sensación de que lo marvelita podría estar de capa caída necesitaba sumarse lo obtenido en la plataforma digital.

Los cines pierden, claro. Las grandes cadenas de exhibición quedaron tocadísimas por la negativa de los grandes estudios a estrenar en pandemia sus blockbusters, de los que Viuda Negra fue uno de los más importantes, guardado en un cajón por un año y medio. Con las imposiciones como la de Mulán, la primera que coaccionó a las salas a aceptar una competición simultánea con el VOD, se enfadaron mucho, pero como se ha visto con Cruella o Viuda Negra, que han estrenado a pesar de las humillaciones previas de Disney, no les ha quedado más remedio que aceptar el nuevo trato. Otras majors, como Paramount, también están empujando en la misma dirección, como demuestra el estreno de Un lugar tranquilo 2.

En estos meses las ventanas de exhibición se han acortado abruptamente, pero, de nuevo, el dato de Disney de hoy nos hace preguntarnos una cosa: ¿cuántos de los que se han quedado en casa a ver Viuda Negra en Disney+ habrían acudido a las salas de cine de sólo estar disponible ahí? ¿Y si lo que ha hecho la película es confirmar que las superproducciones pueden generar ingresos taquilla sólidos a pesar de estar disponibles al tiempo en los servicios de streaming? Fast and furious 9, que sólo se exhibe en cines, hizo 70 millones en su primer finde en Estados Unidos, y va hoy, tras tres semanas y un estreno en el resto del mundo, por los 400 millones de dólares. Veremos en qué punto se encuentra la peli de Scarlett Johansson a finales de julio, con lo que estaremos en mejor disposición de hacer un diagnóstico.