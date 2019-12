Los youtubers representan hoy el 28% de los canales más seguidos. En 2010 superaban el 80%

Hace una década, ocho de cada diez canales con más suscripciones pertenecían a creadores independientes y los canales de televisión apenas existían en la plataforma. Actualmente, perfiles como T- Series, Kondzilla, o WWE ocupan algunos de los mejores puestos en lo que a seguidores se refiere y eso refleja un cambio en las preferencias de consumo de vídeo. En 2019, la audiencia prefiere ver telenovelas, música y lucha libre.

Más medios y menos creadores. Sería un titular que describe la situación presente hoy en YouTube y que el tuitero

Simon Kuestenmacher resume en forma de tabla utilizando los datos publicados por SocialBlade. En 2010, el 80% de los canales con mayor número de suscriptores pertenecían a creadores independientes y el youtuber NigaHiga era quien más suscripciones acumulaba. Ahora, tan solo una década más tarde, PewDiePie ha perdido su corona a manos de una compañía de entretenimiento india y los creadores independientes representan tan solo el 28% de los canales más seguidos.

Lejos de ser una anécdota, la batalla vivida entre PewDiePie y T-Series representa la lucha de todos los youtubers por no perder el espacio ganado en la plataforma durante todos estos años. Actualmente, entre los diez canales con más suscripciones solo encontramos dos creadores que nacieron en YouTube, PewDiePie y Dude Perfect.

In 2010 80% of YouTube's top 100 most subscribed channels were created by YouTubers and only 20% by mainstream corporations or celebrities. By 2019 the big players have taken over and only 28% of the top 100 belong to native YouTubers. Source: https://t.co/evASs674Cs pic.twitter.com/BbrZw4THtb