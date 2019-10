Ámsterdam quiere convertirse en una ciudad de peatones: eliminará 11.000 aparcamientos para 2025

Ámsterdam no se conforma con ser una de las ciudades que más salida le da al transporte en bicicleta, ahora quiere dar un paso más allá y ganar espacio para los peatones. ¿Cómo? Eliminando más de 10.000 plazas de aparcamiento a pie de calle. El ayuntamiento gobernado principalmente por partidos de izquierdas y ecologistas continúa sumando iniciativas que apuestan por una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.

Menos coches. Según informa CityLab, la idea de esta nueva propuesta es eliminar aproximadamente 11.200 plazas de aparcamiento para 2025 y así incentivar el uso de la bicicleta y el transporte público en lugar del coche. Con esta iniciativa, el ayuntamiento calcula reducir en 1.500 personas al año la afluencia de conductores que estacionan en las calles. Teniendo en cuenta que actualmente el aparcamiento funciona por permisos de residencia, solo se trata de ir reduciendo estos.

¿Por qué? Principalmente para que el peatón gane espacio y los turistas que transitan los canales puedan disfrutar de una estampa de la ciudad libre de coches. Tal y como sostiene Sharon Dijksm, concejala de tráfico y urbanismo, "la idea es fomentar la interacción de la gente en las calles y aumentar el transporte en bicicleta". Esta premisa coincide con los objetivos de otros proyectos como el Madrid Central del gobierno de Manuela Carmena o las supermanzanas de Barcelona. La tónica en Europa ya está tan generalizada que Bruselas también se ha comprometido a suprimir 65.000 plazas de aparcamiento para 2030 y Oslo lleva haciéndolo desde 2018.

¿Cómo lo harán? Para reducir poco a poco el stock de plazas de aparcamiento, Ámsterdam tomará tres medidas. En primer lugar, cambiará el sistema de aparcamiento en el centro, de tal forma que sus residentes no podrán aparcar donde quieran, sino que tendrán que pagar una tarifa más alta por una plaza concreta. Por otro lado, no se volverán a emitir los permisos de aparcamiento de aquellas personas que ya no lo necesiten bien porque se muden o porque ya no conduzcan. Por último, el nuevo planteamiento de las calles históricas también servirá para recortar el número de aparcamientos.

58% usa la bicicleta. Al menos para ir al trabajo o al colegio. Para hacernos una idea, el censo municipal ha contabilizado 880.000 bicicletas en toda la ciudad lo que se traduce en que diariamente se recorren dos millones de kilómetros. A pesar de que los atascos de coches también colapsan Ámsterdam, en términos generales, este tipo de medidas tienen una buena acogida entre la ciudadanía. De hecho, en este vídeo producido por Street Films se observa como los vecinos están llenando de plantas y pequeños huertos urbanos los espacios que antes ocupaban los coches.

Adiós a la combustión interna. El Plan de Acción de Aire Limpio pretende despejar de gases efecto invernadero la atmósfera de la capital holandesa retirando para 2022 los autobuses de combustibles fósiles, en 2025 los ferries y para 2030 los automóviles. Es decir, para la próxima década Ámsterdam se ha propuesto eliminar de sus calles todos los vehículos diésel y gasolina matriculados de 2005 hacia atrás y sustituirlos por sus homólogos híbridos o eléctricos.

Imagen: Esther Driehaus/Unsplash