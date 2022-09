El bono gratuito de Renfe sonaba muy bien... hasta que la gente empezó a reservar asientos para no usarlos

La noticia de los abonos de tren gratis era música para los oídos para todos aquellos pasajeros habituales que tenían que viajar en este transporte a diario. Sin embargo, tras su aplicación, la medida se ha acabado convirtiendo en una pesadilla para ellos. ¿Cómo es posible? Básicamente porque desde que se puso en marcha, la mayoría de trenes de Media Distancia no tienen ningún asiento libre hasta diez días antes de su salida.

No sólo se debe a la alta demanda, el problema reside principalmente en la picaresca de algunos usuarios que reservan todos los asientos que permite la app ya que Renfe no aplica penalización en caso de que luego ni siquiera se viaje. Y claro, eso está fastidiando al resto. Veamos qué está pasando.

Trenes "completos", pero en realidad vacíos. Es lo que se está viendo en multitud de provincias españolas ya que el sistema permite reservar plaza y luego no presentarse. ¿Resultado? Los trenes aparecen completos en la plataforma y después viajan casi vacíos. De hecho, el Ministerio de Transportes ya pide a los usuarios que hagan un uso correcto de las reservas, pero la dificultad para hacerse con una plaza les lleva a hacer justo lo contrario. He aquí el "truco": reservan asientos en varios trenes para coger el que mejor les venga y "bloquean" asientos que luego no se ocupan. Como no pagan nada, les da totalmente igual.

A la gente que, como tiene ahora abonos de tren gratis, reserva hasta 4 plazas en distintos horarios del día: váyanse ATPC.

Debería haber sanción y quitárselo.

Se lo escuchaba ahora a personal de Renfe. La cultura cívica de esta gentuza me pone enfermo. — miguel dieguez 🇺🇦🇺🇦 (@dieguez_miguel) September 13, 2022

La tendencia. Multitud de usuarios han hecho de Twitter y otras redes sociales su hoja de reclamo, donde llevan toda la semana contando casos similares. "A la gente que, como tiene ahora abonos de tren gratis, reserva hasta 4 plazas en distintos horarios del día: váyanse ATPC. Debería haber sanción y quitárselo. La cultura cívica de esta gentuza me pone enfermo”, criticaba el usuario dieguez_miguel. Se trata de un viajero afectado por el colapso en el eje atlántico de Ourense-Santiago-A Coruña , donde los casos de reservas múltiples se amontonan cada día.

El trayecto de Avant Cuenca-Madrid está teniendo problemas similares, según explica en este artículo de Voces de Cuenca la Asociación de Usuarios del AVE de Cuenca. También en este reportaje de El Periódico de España, viajeros de otras provincias, como Málaga o Pamplona , se quejan a Renfe en las redes mencionando incidencias parecidas.

El lío en Galicia. A tal punto ha llegado el problema en la comunidad que Renfe ha llegado a su límite en el eje atlántico, con más de 66.500 plazas cada semana. Los usuarios recurrentes del eje Ourense-Santiago- A Coruña reclaman desde que empezaron los abonos gratuitos que Renfe adapte la oferta de trenes a la demanda, ya que está perjudicando a los viajeros asiduos que usan el tren para llegar a su trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) estima que en cada tren que parte o sale de Vigo quedan entre 20 y 25 plazas reservadas sin ocupar. Con esas cifras, serían entre 360 y 450 los asientos sin uso posible al cabo del día en cada sentido. Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios para no perjudicar a viajeros recurrentes.

Yo, que hago trayecto cada día Santiago - Coruña ida y vuelta, la semana pasada no tenía sitio en el horario habitual. Hablé con el revisor a sabiendas de que habría huecos y me dejó subir. No había un sitio sólo, había bastantes. — Ávido (@NinoLourido) September 13, 2022

¿Qué dice Renfe? En Magnet nos hemos puesto en contacto con Renfe y, pese a que nos avisan de que la demanda desde que se implantaron los bonos gratuitos se ha incrementado y han tenido algunos problemas en la página web, ha existido previsión ante la avalancha. También hacen hincapié en que los pasajeros usen su sentido común y sean solidarios con el resto de pasajeros a la hora de reservar más de una plaza.

En este artículo de La Voz de Galicia, Renfe señala que están "analizando las medidas a adoptar" y que de momento se ha conseguido implantar una limitación a la hora de formalizar en dos trenes consecutivos, aunque eso no impide que sigan reservando en varios trenes del mismo día o incluso varios asientos del mismo tren.

