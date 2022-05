Las cadenas de comida rápida no encuentran trabajadores humanos. Así que los están sustituyendo con robots

A medida que la escasez de mano de obra continúa acosando a la industria de restauración y alimentación, las empresas han comenzado un viaje tecnológico sin retorno que podría poner fin a sus problemas: robots. Sí, robots que cocinan patatas fritas, preparan café, fríen nuggets y asan hamburguesas. Para los humanos, esto significa menos cansancio, quemaduras en los fogones y malabarismos a la hora de atender pedidos. Para las empresas, significa nóminas más bajas y el lujo de cambiar a los trabajadores a puestos orientados al cliente.

Cadenas como Burger King, McDonald's o KFC ya cuentan con "equipos de innovación" que analizan cómo la robótica puede mejorarles la vida.

Una escasez de trabajadores global. Con el fin de la pandemia, más clientes quieren sentarse y comer. Eso significa reabrir los comedores y contratar más personal, una tarea nada fácil dada la escasez de mano de obra mundial actual. Un año después de que el covid fuera declarado una pandemia, la industria de restaurantes de EEUU se encontró con menos de 1,2 millones de empleados en comparación con el año anterior. En Magnet hemos hablado de la Gran Renuncia, un fenómeno que ha llevado a la primera potencia del mundo a tener la tasa de participación en la fuerza laboral más baja desde la década de 1970.

McDonald's fue noticia a principios de este año por ofrecer 50 dólares a los solicitantes de empleo solo por presentarse a una entrevista.

La contratación es un desafío. Retener es otra. La Asociación Nacional de Restaurantes visaba recientemente que 4 de cada 5 operadores no tienen suficiente personal. Además, varias empresas han experimentado huelgas organizadas de empleados durante el último año mientras los trabajadores presionan por mejores condiciones de trabajo.

Aplicar salarios más altos para atraer empleados no es una solución a largo plazo. La mayoría de los restaurantes operan con márgenes muy reducidos. Además, están plagados de una alta rotación de empleados. Un suministro listo de mano de obra de bajo coste, generalmente en forma de trabajadores jóvenes y no calificados, es un ingrediente vital en la receta del éxito de la industria de comida rápida.

¿Solución? Robots. El aumento de los salarios combinado con la falta de trabajadores está alentando a las empresas a mirar hacia las máquinas para desempeñar funciones que alguna vez fueron dominio exclusivo de los humanos. Flippy, un droide que hace hamburguesas creado por Miso Robotics, ha causado sensación en CaliBurger. La cadena de hamburguesas estadounidense White Castle ha anunciado planes para introducir a Flippy en otros 10 sitios. Se trata de una estación de freír automatizada montada en el techo con un brazo robótico que puede producir comida las 24 horas del día y distinguir entre una alita de pollo y un nugget.

Miso Robotics también fabrica máquinas como Chippy, que produce totopos para Chipotle, y CookRight Coffee, que controla la temperatura y la cantidad de café en urnas para Panera Bread. Al mismo tiempo, Hyundai Robotics ha anunciado que se asociará con KFC para desarrollar robots que cocinen su famoso pollo Kentucky.

Más allá de los fogones. El uso de la robótica también se extiende más allá de las operaciones internas de los restaurantes. Las empresas fantasmas y de cocinas virtuales también se están inclinando por el uso de robots para entregar comida a los clientes. Kitchen United lanzó un programa piloto utilizando Kiwibot para llevar pedidos de restaurantes a hogares dentro de un radio de un kilómetro. Domino's y Chipotle también están involucradas con Nuro respaldado por Softbank, un automóvil autónomo que puede transportar la pizza que quieras a tu casa.

Contra el error humano. Muchas tareas en la industria de los restaurantes son monótonas y fáciles de automatizar. Los cuchillos afilados, el aceite caliente y los suelos resbaladizos no son el entorno de trabajo más seguro. El uso de robots debería aumentar la eficiencia y la productividad. Básicamente: no organizan huelgas ni se ponen enfermos. Pueden trabajar muchas horas y no abandonarán el barco en busca de oportunidades más lucrativas cuando se presenten.

Los robots no solo echan ciegamente montones de patatas en una freidora, sino que pueden saber si el asa de la cesta está torcida o si el aceite está demasiado caliente y corregir el problema. Las máquinas están asumiendo muchas tareas mundanas que son propensas al error humano, como monitorear las condiciones del refrigerador, limpiar las campanas extractoras y desechar el aceite frito.

El coste de la transición. Esto, por supuesto, requerirá un desembolso de capital significativo. Emergen Research estima que el mercado global de tecnología de alimentos alcanzará los 330.000 millones para 2027. Por lo tanto, las empresas tendrán que gastar algo de efectivo, pero serán recompensadas con operaciones más eficientes y predecibles, un producto más consistente y lo que siempre es música para los oídos de los accionistas: mejora de los márgenes de beneficio.

Todo esto plantea una pregunta: ¿Qué sucederá con los trabajadores que se reemplazan? Hay casi cinco millones de personas empleadas en la industria de la comida rápida solo en los EEUU. No todos los trabajadores están ansiosos por entregarle su espátula a Flippy, pero si el auge de los robots de comida rápida alienta a las personas a ampliar sus habilidades y buscar mejores oportunidades en otros lugares, todos estarán felices.