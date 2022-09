Carlos III ha heredado el trono. El problema es que Inglaterra quiere que reine su hijo Guillermo

Rex nunquam moritur: "El rey nunca muere". Es una antigua ley que simboliza que el soberano existe a perpetuidad, pero en la práctica significa que Carlos, como heredero al trono, se convirtió en rey en el momento en que murió Isabel II. Sin embargo, en las últimas semanas se hacía intenso el rumor de que el príncipe Guillermo, el siguiente en la línea sucesoria, podría convertirse en monarca. En realidad, esto solo podría ocurrir si el actual rey Carlos decidiera abdicar en el futuro.

Y eso requeriría legislación. La línea de sucesión está regulada por el parlamento y solo puede ser modificada por ese organismo sin ser alterada unilateralmente por el monarca. Aunque lo cierto es que Carlos ha estado esperando el trono toda su vida y puede decidir quedarse con el título un tiempo. Sin embargo, ¿es realmente lo que quiere el pueblo británico?

No.

Carlos, el rey actual, ha visto una disminución en la favorabilidad de los británicos. Según esta encuesta de YouGov, la popularidad del monarca ha bajado, lo que significa que el 59% de la población tiene una opinión positiva de él y el 35% una opinión negativa. A diferencia de su padre, el Príncipe William, disfruta de gran apoyo. Guillermo cuenta con el visto bueno del 80% de los británicos y sólo un 15% en contra.

Overall Royal favourability since March:



The Queen: +71 (+2)

William: +65 (-4)

Kate: +62 (+5)

Philip: +28 (+3)

Charles: +24 (-7)

Camilla: +1 (-5)

Harry: +1 (-19)

Meghan: -26 (-18)

