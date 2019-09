China creía haber encontrado a su propio monstruo del Lago Ness. Tan sólo era basura

Desde que un monje irlandés escuchara leyendas de todo tipo durante la evangelización de los pictos, en el siglo VI, el monstruo del lago Ness se ha convertido en un elemento central de la mitología escocesa. Supuestamente avistado en innumerables ocasiones, la criatura ha contribuido a forjar la imagen salvaje y mística del norte de Escocia, atrayendo a miles de visitantes al año. Desde entonces, han sido muchas las regiones que han tratado de replicar el éxito de Ness, forjando sus propios monstruos en lo más recóndito de su geografía, siempre con la esperanza de espolear su industria turística. El último ejemplo, China.

El vídeo. Resulta que millones de internautas chinos han pasado los últimos días debatiendo, medio en broma medio en serio, un inquietante avistamiento en el corazón del Yangtzé. El vídeo, reproducido más de 32 millones de veces desde su publicación en Weibo, una suerte de Twitter nacional, muestra a una serpenteante figura vadear las turbias aguas del río, muy cerca de la presa de las Tres Gargantas. Estática primero, en movimiento después, la figura remonta la corriente y se aleja del autor del vídeo ondulando su cuerpo. ¿Se trata de la parte superior de una criatura descomunal, escondida bajo las aguas?

Water #MONSTERS in the Three Gorges? Netizens speculated that the giant mysterious creature might be a fish or a big snake. Experts believe it is unlike living animals, more like floating objects. https://t.co/CGGrfWzckI pic.twitter.com/RCdbaDAvv9