El cierre de McDonald's en Rusia pone fin a una vieja teoría geopolítica: la de los arcos dorados

Cuando McDonald's abrió sus puertas en la Plaza Pushkin de Moscú en 1990, más de 30.000 rusos se agolparon durante horas en largas colas, ansiosos por gastar una parte considerable de su salario diario en probar un bocado de América. A través de hamburguesas y patatas fritas, se forjó una diplomacia alimentaria, que floreció durante las últimas tres décadas cuando corporaciones como McDonald's, PepsiCo y firmas de inversión privada invirtieron miles de millones de euros en fábricas y restaurantes para traer la cultura y el capitalismo estadounidense a Rusia.

Ahora esa etapa ha tocado a su fin. Tras la invasión en Ucrania, empresas como McDonald's, Starbucks o Coca-Cola han anunciado que cerrarán sus locales temporalmente o dejarrán de vender productos allí. Todo esto ha desenterrado una vieja teoría sobre las democracias y las guerras: la teoría de los arcos dorados.

En medio de la creciente presión, McDonald's comunicaba que cerraría temporalmente sus casi 850 ubicaciones en Rusia y detendría las operaciones en el país. La empresa empleaba a 62.000 personas. Poco después del anuncio, siguieron otras compañías de alimentos y restaurantes prominentes. Starbucks explicó que también estaba cerrando todas sus ubicaciones en Rusia. Coca-Cola confirmó que detendría las ventas allí. Y PepsiCo, cuyos productos han estado en Rusia desde principios de la década de 1970, dijo que ya no vendería Pepsi y 7-Up allí, sino que continuaría produciendo productos lácteos y alimentos para bebés en el país como un esfuerzo "humanitario".

McDonalds shutters in Russia...Oh, the deliciousness of the milkshake, my first taste of America at the Moscow McDonald's in the early 1990s. While mom waited at the US embassy to submit our refugee papers, grandma & I stood in the snaking McD line https://t.co/WqzrU2wR23