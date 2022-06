Colas de siete horas y zonas de embarque abarrotadas: el caos se apodera de los aeropuertos europeos

Lo que se está viviendo ahora mismo en los aeropuertos de Europa no tiene nombre. Bueno, en realidad sí lo tiene: se llama un verano "normal". Diferente al de los últimos años, pero al fin y al cabo normal con respecto a antes de la pandemia. ¿Qué nos hemos encontrado? Colas eternas, salas de espera abarrotadas y pasajeros agolpados en los stands de las aerolíneas pidiendo un reembolso por sus billetes. Billetes de vuelos que han sufrido retrasos durante toda la semana o que nunca llegaron a despegar.

Un fenómeno que afecta a más de 10 países y que tiene a políticos y autoridades llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Que se ha juntado todo. La salida de la pandemia ha hecho que todo el mundo quiera volar de nuevo, que es junio y que muchos de los trabajadores de los aeropuertos dejaron sus trabajos hace dos años.

La foto. La del aeropuerto de Bristol, en Reino Unido, no tiene desperdicio. Miles de turistas se han quedado en tierra esperando despegar. Pero como en Bristol, también los del aeropuerto de Bruselas, Ámsterdam, Mallorca, Estocolmo o Dublin se vieron obligados a formar largas colas en los controles fronterizos de hasta cuatro horas. El caos reina en toda Europa, y todo en medio de un crecimiento de los viajes en el continente.

En algunos lugares ha sido incluso más infernal. En Manchester han esperado hasta siete horas en las colas. Todas las aerolíneas están afectadas. EasyJet ha cancelado más de 200 vuelos en solo una semana. British Airways canceló al menos 124 vuelos. La situación es similar para el grupo Air France-KLM que tuvo que cancelar más de 225 vuelos el mes pasado por falta de personal y paros laborales.

This is at Bristol Airport nonstop chaos pic.twitter.com/PPlqUfaxvE