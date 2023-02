Este streamer ha sido pillado viendo 'deepfakes' porno de otras creadoras. Y su carrera se ha arruinado en un momento

La inteligencia artificial (IA) que tanto sorprende en aplicaciones como DALL·E y ChatGPT también tiene un lado oscuro. Y no estamos hablando de la sorprendente capacidad (para mal) de inventar hechos y de las dificultades que existen para evitar que reproduzca los problemas sociales al mostrar resultados racistas, sexistas y xenófobos.

Esta tecnología también puede ser utilizada para crear deepfakes con sorprendente calidad, posibilidad que nos invita a poner en duda la veracidad de los vídeos que encontramos en internet. Ahora bien, esto se vuelve preocupante cuando la IA se utiliza para hacer daño. Lo que ha sucedido con creador de contenidos Atrioc es un gran ejemplo de ello.

El streamer estadounidense, cuyo nombre real es Brandon Ewing, fue pillado en una de sus transmisiones en Twitch con una página abierta de deepfakes pornográficos. El episodio en cuestión causó automáticamente un revuelo debido a que la IA se había utilizado para crear porno falso con las imágenes de otras creadoras de contenido.

Los clips de aquel momento han sido borrados, pero desde Kotaku señalan que la página que visitó Atrioc y quedó expuesta en el directo se parece mucho a OnlyFans. Esta requiere que los usuarios paguen una suscripción para ver contenido. Precisamente, el perfil que estaba viendo el streamer correspondía a uno que hace deepfakes de famosos.

Sweet Anita y QTCinderella, que se encuentran entre las creadoras de contenido afectadas, se pronunciaron en contra de la existencia del porno falso. Esta última, a través de su cuenta de Twitter, se mostró profundamente dolorida y aseguró que hará todo lo posible para demandar a las personas detrás de la falsificación de las imágenes.

Twitch streamer Atrioc issued an apology after accidentally revealing that he watched deepfake videos of streamers Pokimane and Maya pic.twitter.com/oEjHnGS3Ax