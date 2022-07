Europa lleva años preparándose contra el frío. Ahora se ha dado cuenta de su gran error

Hace unos días, durante la peor ola de calor que ha vivido Reino Unido (récord histórico de 40 grados), un usuario de Twitter ilustraba un problema creciente en el país: "Esta es la razón por la que estar a más de 36ºC es devastador aquí, cuando en otro país sólo sería algo molesto: casas sin toldos, sin aire acondicionado, ventanas pequeñas y diseñadas para atrapar el calor y no dejarlo salir por la noche". Un infierno en mayúsculas es lo que se ha vivido en el país británico estos días.

Sin embargo, no es el único país de Europa que se enfrenta ahora a un calor extremo. Estas naciones hambrientas de sol durante casi todo el año, no están acostumbradas a largos períodos de altas temperaturas. No sólo las personas están mal adaptadas: casi todas sus viviendas lo están.

Los problemas actuales. Las casas de los países al norte de Europa como Reino Unido o Alemania se han construido durante décadas con un objetivo: mantener a las personas calientes en invierno. Por eso, casi nunca se ha incluido en ellas un aire acondicionado, porque los veranos eran normalmente templados. Ahora, el cambio climático está poniendo todo esto patas arriba. ¿Querían eficiencia energética? Pues ahí la llevan.

En 1970, tras la crisis del petróleo, los gobiernos empezaron a centrarse en un urbanismo más hermético, sellando las viviendas para evitar que el calor se escapara y reducir así el consumo de combustible en calefacción. Eso significó reacondicionar edificios y aislar los nuevos. Pero conforme aumentaron las temperaturas, los expertos se dieron cuenta del problema: un flujo de aire reducido. Un problema que se hace más grande en las ciudades donde además el hormigón exterior absorbe calor durante el día y lo irradia durante la noche. El llamado efecto isla de calor urbano.

