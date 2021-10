Facebook probó una vez a quitar su algoritmo. Y salió regular (para la compañía, no para la humanidad)

Cuando abrimos Facebook en nuestros móviles, las noticias y publicaciones que aparecen primero están ahí por una razón, al igual que el orden del tablón. Una de las características con las que la compañía siempre ha sido muy astuto. Pero el revuelo en torno a este algoritmo no ha hecho más que acrecentarse con los nuevos informes filtrados que muestran lo que sucedió cuando Facebook intentó eliminar esa clasificación del tablón (el News Feed). No salió bien. Un sistema que no ha dejado de dar dolores de cabeza al gigante tecnológico y que los críticos quieren eliminar.

Sin embargo, sólo ahora, después de años de especulaciones, tenemos una idea de cómo sería Facebook sin él.

¿Cómo funciona? Por defecto, el orden en que aparecen las publicaciones que vemos en nuestro timeline es algorítmico (se llama Top Stories), lo que significa que Facebook decide ese orden. En este mundo virtual, los “Me gusta” y los comentarios determinan lo que ves. Y eso está bien si te fías de los algoritmos de aprendizaje automático de la compañía, pero ver las publicaciones en el orden en que aparecen cronológicamente también tiene muchos beneficios.

Una visión cronológica está basada en el tiempo, en la hora de publicación. Lo que también evitaría que el algoritmo premie aquellas publicaciones agresivas e incendiarias que suelen acumular mucho feedback. En sus divulgaciones a la Comisión de Bolsa y Valores y al Congreso, Frances Haugen, extrabajadora de la compañía, defendía la necesidad de un servicio donde los elementos aparecen a medida que las personas los publican, en lugar de en un orden adivinado por la magia algorítmica de la empresa.

Un intento de desactivarlo. En realidad, en febrero de 2018, un investigador de Facebook experimentó con la desactivación del algoritmo de clasificación de News Feed para el 0,05% de los usuarios. "¿Qué sucede si eliminamos la sección de noticias clasificadas?" preguntaron en un informe interno. Sus hallazgos fueron intrigantes: sin un algoritmo de News Feed, la participación en Facebook cae significativamente, las personas ocultan un 50% más de publicaciones, el contenido de los Grupos de Facebook sube a la cima y, sorprendentemente, Facebook gana aún más dinero.

¿Por qué? Principalmente porque las personas dedicaron más tiempo a desplazarse por las noticias en busca de cosas interesantes y vieron más anuncios a medida que avanzaban (de ahí el aumento de ingresos). Ocultaron un 50% más de publicaciones, lo que indica que no estaban encantados con lo que estaban viendo. Vieron más contenido de los Grupos, porque es uno de los pocos lugares en la plataforma donde siempre suele haber “salseo”. Y vieron el doble de publicaciones de páginas públicas que no siguen, a menudo porque sus amigos comentaron en esas páginas.

El experimento aún estaba en progreso en el momento del informe, pero el investigador indicó que las cosas iban mal. "Las cosas van a la baja", dijeron en un foro interno, agregando un gráfico que muestra la disminución de las sesiones de los usuarios. A pesar de que el investigador mantuvo el "pase de integridad" en su lugar, o la primera capa del algoritmo que clasifica la integridad antes de la participación, dijo que "las métricas de integridad malas todavía se dispararon por las nubes".

Renunciando a la idea. Las interacciones sociales significativas y los comentarios de ida y vuelta entre amigos también se redujeron en un 20%. Y dado el enfado que algunos de estos cambios causaron en los usuarios, podría ser algo no tan malo. Pero eliminar toda la clasificación del tablón claramente condujo a otros problemas, incluidos los problemas de integridad. Por eso Facebook finalmente renunció a la idea. Actualmente, el News Feed todavía está clasificado con un algoritmo.

Hay soluciones. No es una opción tan radical. Instagram le entregó al algoritmo las riendas de su feed en 2016. Twitter eliminó la cronología por completo ese mismo año, sólo para reintroducirla como una opción en 2018. Después de años de duras críticas sobre sus algoritmos y su capacidad para empujar a las personas a contenido más extremo, que Facebook continúa negando, la compañía anunció hace unas semanas que daría a sus usuarios nuevas herramientas para cambiar más fácilmente a vistas no algorítmicas.

Esto incluye los "Favoritos", que le muestra al usuario publicaciones de hasta 30 de sus amigos y páginas favoritas, así como la vista "Más recientes", que muestra las publicaciones en orden cronológico. También introdujo nuevos controles para ajustar quién puede comentar en sus publicaciones. Las funciones en sí mismas no son completamente nuevas, en algunos casos, pero sin duda es un paso motivado por el chaparrón que no deja de caer sobre el paraguas de Facebook.