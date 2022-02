La gente está descargando los próximos 2.000 días de Wordle en caso de que su nuevo dueño lo monetice

Nunca tratar de adivinar una palabra de cinco letras había suscitado tanta emoción y viralidad en el mundo. Wordle, lanzado en octubre, es el fenómeno de lo que llevamos de 2022 y ya cuenta con millones de usuarios diarios.Tanto ha sido su impacto en los usuarios que el periódico estadounidense The New York Times acabó adquiriéndolo por una cifra millonaria. La compañía dijo entonces que el juego "inicialmente" seguiría siendo gratuito por el momento.

Ese "inicialmente" no le ha gustado a las hordas de fans. ¿Qué han hecho? Descargarse los próximos 2.000 días de Wordle para jugarlo siete años o más de manera gratuita.

El truco. Si te preocupa lo que sucederá con la app, puedes estar tranquilo, es posible conservar fácilmente Wordle tal como es ahora con unos pocos clics. Esto se debe a que todo el código de Wordle se guarda en texto sin formato en el sitio web de Wordle, que incluye más de 2.000 palabras que se pueden descargar o copiar y pegar fácilmente.

Josh Wardle creó Wordle como un juego simple para que lo jugara su esposa. A ella le gustaban los juegos de palabras y él configuró el juego en una interfaz de usuario elegante con una pieza de JavaScript que llama a una lista de palabras de 2135 palabras de solución de cinco letras. Eso es suficiente para tener un Wordle todos los días durante 7 años. Fue hecho para una audiencia de uno, y debido a eso, los mecanismos detrás de él son fáciles de ver para cualquiera.

¿Cómo funciona? Todas las palabras han sido preseleccionadas y están ahí para que cualquiera las vea. La gente ya ha aplicado ingeniería inversa al código e incluso ha creado bots que spoilean la palabra del día siguiente. Simplemente basta con descargar la página para jugar una versión sin conexión de Wordle que puede durar siete años.

Para hacer esto, hay que guardar la página base de Wordle como un archivo HTML en una carpeta. En Chrome solo tienes que ir a la web actual de Wordle, hacer click en el menú (tres puntos verticales), seleccionar "Compartir" y luego "Guardar página como". O, tanto en Chrome como en la mayoría de navegadores, basta con presionar CTRL + S en Windows o CMD + S en macOS. Desde Android o iOS hay algunos pasos adicionales.

Una vez hecho esto, tendrás un archivo HTML y una carpeta con los dos archivos JavaScript. Aquí hay una enorme lista de códigos y palabras para los próximos siete años. Al colocar todos estos archivos en una sola carpeta, Wordle "vive" sin conexión y se ejecuta en su propia máquina.

