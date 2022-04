Un grito multitudinario y un confinamiento distópico: así vive Shanghái su nueva crisis del covid

Shanghái pasó dos años evitando un bloqueo por coronavirus, pero cuando finalmente llegó, las autoridades a cargo de esta ciudad de casi 30 millones de personas no estaban preparadas. La ciudad ha respondido a través de ataques de protesta, un mar de residentes gritando desde los balcones de sus casas frente a las luces intermitentes de los apartamentos y personas organizando saqueos en los supermercados para hacerse con comida.

La escasez está afectando tanto a los estratos superiores e inferiores de la sociedad de Shanghái. Y nos está dejando imágenes realmente distópicas.

Cuarentena distópica. La ciudad más grande de China ha estado bajo un bloqueo draconiano desde el 5 de abril, cuando Pekín ordenó un cierre completo como parte de su política de Zero Covid. Los 25 millones de residentes de la ciudad han tenido que hacerse seis pruebas Covid desde el 3 de abril y tienen prohibido salir de sus casas, incluso para comer. El gobierno ha estado eliminando las raciones y la gente está utilizando los servicios de entrega que se han reducido a su vez.

Los vídeos de personas desesperadas que gritaban desde sus apartamentos en rascacielos ya parecían distópicos. Pero aún lo son más los clips espeluznantes de un dron que volaba sobre sus cabeza y emitía una voz robótica que decía a los residentes: "Por favor, cumpla con las restricciones. Controla el deseo de libertad de tu alma. No abras la ventana ni cantes".

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy). pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

Escasez de alimentos. Aquellos que dan positivo, incluidos los niños, son llevados a la fuerza a hospitales de cuarentena, pero a los que dan negativo todavía no se les permite salir de sus hogares. Los videos en redes sociales muestran a personas peleándose con el personal de seguridad y gritando que no tienen comida.

El magnate chino Kathy Xu ha tratado de unirse a un colectivo que compra pan y leche, los infantes de marina con base en el consulado de EEUU han tenido que pedir comida para enviar y algunos trabajadores han informado que comen un bollo al vapor cada dos días. En sus recintos, los residentes han tenido que coordinarse con cientos de vecinos para realizar pedidos lo suficientemente grandes como para traer camiones completos.

Cadena de suministros rota. El problema que ha llevado a los ciudadanos a las calles y a los enfrentamientos con el personal médico y la policía es el suministro. Este centro cosmopolita cerró repentinamente su economía, pero los funcionarios ahora admiten que no habían pensado en cómo enviarían alimentos a los complejos una vez que los conductores de entrega o los trabajadores de supermercados estuvieran aislados o encerrados.

Mao Fang, vicepresidente de uno de los supermercados más grandes de China, Meituan, dijo que las verduras habían llegado a los almacenes de la empresa, pero que no había nadie para clasificarlas. Trajeron a otros 1.000 trabajadores de otras ciudades para eliminar el atraso, pero las empresas aún luchan por mantenerse al día.

23) But elsewhere in the city, there are scenes of looting / mob attacking food shipments too. There are many other small protest videos too— but you get the idea. It’s not everywhere, but it is happening often I’m told. pic.twitter.com/W50JtuU4R8