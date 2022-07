Hay gente en Internet acusando a Hideo Kojima de asesinar a Shinzo Abe. Y les va a denunciar

El viernes pasado un hombre disparó y mató a Shinzo Abe, exprimer ministro japonés, mientras daba un discurso en un mitin político. La policía consiguió arrestar al tirador en el mismo lugar, que fue identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 años. El suceso ha conmocionado al país asiático y al mundo entero por la crueldad del acto. Sin embargo, hay otra persona que sin comerlo ni beberlo se ha visto involucrada en el incidente.

Él es Hideo Kojima.

El error. Tras producirse el asesinato, las portadas de cientos de medios internacionales se llenaron de fotos, testimonios y reacciones sobre el suceso. Desafortunadamente, no toda la información que se viralizó era real. En 4Chan, un usuario publicó una imagen de Hideo Kojima, el diseñador de videojuegos, vinculándolo con el asesino de Abe. Otro usuario respondió a la publicación con tres imágenes adicionales de Kojima que muestran al creador de Metal Gear y Death Stranding con una gorra soviética y posando con una imagen del Che Guevara.

Las imágenes se compartieron en redes sociales…y estalló todo.

Las consecuencias. El destino (y quizás la mala fe) hizo que esas imágenes fueran retuiteadas por el político francés de extrema derecha Damien Rieu, quien está asociado con el movimiento Génération Identitaire (una organización islamofóbica y nacionalista blanca), junto con la afirmación falsa de que Kojima era el asesino, diciendo que era una prueba de que "la extrema izquierda mata". El revuelo se intensificó cuando esas imágenes luego fueron recogidas por medios de comunicación griegos e iraníes que las usaron por error en su cobertura del asesinato.

Emprenderá acciones legales. El estudio de videojuegos de Hideo Kojima ha terminado emitiendo un comunicado después de que circularan dichas publicaciones falsas. En un tuit, Kojima Productions explica que "condena enérgicamente la difusión de noticias falsas y rumores que transmiten información errónea" y "considerará emprender acciones legales en algunos casos". El propio Kojima no ha comentado nada hasta ahora.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0