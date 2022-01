Ya hay plagios de Wordle que intentan cobrarte 30€: qué pasa cuando creas algo y no lo registras

World es EL juego de lo que llevamos de año. Sin embargo, hace dos días, la búsqueda de la palabra "Wordle" en la App Store ya arrojaba un puñado de aplicaciones que imitaban el nombre y la jugabilidad del sencillo juego de palabras que se ha vuelto viral en las últimas semanas. Lo curioso es que ninguna de esas apps había sido creada por Josh Wardle, el ingeniero de software de Brooklyn que creó el juego gratuito el octubre pasado. Por eso, Apple se ha lanzado recientemente a eliminar (con retraso) las copias que obstruían la tienda y el futuro de Wordle.

Esto probablemente no signifique el final de los plagios de Wordle. Algo que refleja el complicado panorama legal que rodea a las apps de imitación y los mecanismos de protección que los desarrolladores tienen a la hora de reclamar sus ideas originales.

¿Quién es el dueño de Wordle? Para empezar, es importante saber que el juego básico de adivinanzas de cinco letras subyacente a Wordle no es en sí misma una idea original. El mismo juego fue popularizado por Lingo, un programa de juegos de los años 80 en EEUU. El juego de lápiz y papel para dos jugadores Jotto, que se remonta a 1955, también sonará familiar a los jugadores de Wordle. Antes de eso, desde el siglo XIX se jugaba una versión más tradicional del juego llamado Bulls and Cows.

En realidad, nada de esta historia significa un problema legal para Wordle. "Siempre que tienes derechos de autor, estás protegiendo la expresión, no la idea", explicaba el abogado Mark Methenitis en este artículo de Ars. En otras palabras, es extremadamente difícil registrar los derechos de autor de una mecánica de juego abstracta como "adivinar palabras de cinco letras y dar pistas basadas en las letras correctas". Un desarrollador de juegos puede solicitar una patente sobre una idea original, un proceso legal que se ha utilizado para estrangular clones de videojuegos en el pasado. Pero obtener una patente es un proceso largo y arduo.

¿Qué ha pasado? Aparte de las marcas registradas, las mismas leyes de derechos de autor que protegen a Wordle ayudan a proteger a cualquiera que quiera hacer su propia versión de la misma idea. Eso significa que no hay mucho que la ley pueda hacer para evitar que existan otros juegos de adivinanzas de cinco letras. Mientras que la idea de Wordle no es muy legalmente defendible, la expresión específica del juego de esa idea sí lo es. Por lo tanto, un clon que copie la interfaz de usuario, el diseño y otros elementos de diseño de la versión de Wardle aún podría infringir la ley.

El ataque de los clones. Y eso mismo ha sucedido. El creador Zach Shakked, fue particularmente descarado al alardear en Twitter sobre el éxito repentino de su versión clon para iOS, que obtuvo cientos de suscripciones para la opción de "premium" de €30 al año. No pasó mucho tiempo hasta que un famoso programador lo criticara en Twitter, lo que llevó a Shakked a defenderse de manera desafiante: "Wordle es una copia de otro juego" y "Wordle, la palabra no es una marca registrada, y hay un montón de otras aplicaciones de palabras no relacionadas que se llaman igual".

Shakked también afirmó que "ya estaba trabajando en una actualización con una interfaz de usuario diferente" que podría eludir cualquier reclamo de derechos de autor. Aunque al final acabó admitiéndolo: "Me di cuenta de que crucé una línea. Y seguramente nunca volveré a hacer nada ni remotamente parecido a esto. La cagué".

This guy shamelessly cloned Wordle (name and all) as an F2P iOS game with in-app purchases and is bragging about how well it's doing and how he'll get away with it because Josh Wardle didn't trademark it. So gross. pic.twitter.com/kIs8BypuRA