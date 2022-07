Es normal que las Kardashian vayan contra los cambios de Instagram: en un mundo de TikTok no son tan relevantes

Es posible que hayas notado que Instagram está cambiando. Lo que antes era una app para ver fotos de tus amigos se está convirtiendo en un escaparate de vídeos de desconocidos. Para algunos, la interfaz ha cambiado a pantalla completa, el feed se ha llenado de contenido de gente que ni siquiera sigues y los anuncios abundan. Todo esto surge de un intento evidente de Facebook de copiar la imparable popularidad de TikTok. El propio jefe de Instagram lo explicaba: "Necesito ser honesto. Creo que Instagram se convertirá cada vez más hacia los vídeos".

Sin embargo, a esta tendencia le han salido muchos críticos, la mayoría influencers con cierta edad como las Kardashian, acostumbrados a un contenido y códigos completamente distintos. La pregunta ahora es si Instagram pasará a ser para viejos (millennials) como pasó con Facebook.

El rumbo de Instagram. Las redes sociales han sido definidas principalmente por los amigos y familiares con los que eliges conectar. Ahora Instagram se está renovando para presentar más videos virales. Es un intento de Facebook de competir con TikTok, que ha puesto la industria patas arriba con su éxito. Bajo esta presión, la empresa está intentando empezar una nueva era donde los algoritmos impulsados ​​por inteligencia artificial moldeen cada vez más lo que ven los usuarios.

Se trata del llamado "motor de descubrimiento", que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, lo describió como un "cambio importante". Hay que recordar que Meta no para de perder usuarios y su audiencia está envejeciendo. Hace tiempo, Facebook introdujo videos cortos similares a TikTok llamados Reels, y los ha estado impulsando fuertemente. Ya representan una quinta parte del tiempo que las personas pasan en Instagram.

Las críticas de los famosos. Pero muchos usuarios de Instagram están menos que satisfechos con la nueva experiencia. De hecho, más de 200.000 han firmado una petición de Change.org pidiendo que Instagram vuelva a ser como era. La petición fue lanzada por la influencer y fotógrafa Tati Bruening, quien quiere que la aplicación vuelva a sus raíces de compartir fotos. A la campaña se han sumado las hermanas Kardashian, que aúnan millones de seguidores. Hace unos días publicaban "Make Instagram Instagram Again". Abogan por el regreso de un timeline cronológico, un algoritmo que priorice las fotos sobre el video y una mayor consideración para los creadores de la plataforma.

¿Por qué a las Kardashian no les beneficia? Porque en un mundo de TikTok no serían tan relevantes. Lo cierto es que a Kim y Kylie Kardashian nos les va bien en TikTok. Lo hemos visto con sus intentos de usar a sus hijas/os para ser un poco más relevantes en la plataforma. Algo que no le pareció correcto a Kanye West. Y claro, quieren que Instagram siga como antes porque les beneficia para su negocio y marca.

Hace unos días, el analista Sam Lessin explicaba qué suponía este cambio para las Kardashian y otros influencers como ellas. Comentaba que, al igual que las redes sociales (y el contenido online de tus amigos) mataron la revista física de prensa rosa y, a su vez, el contenido de influencers (como las Kardashian) mataron aquel contenido de tus amigos y familiares, un algoritmo "de todos" que cubra las necesidades de cada uno con contenido viral acabará matará el éxito en redes de las mismas Kardashian. Es el ciclo de cómo funciona el entretenimiento en las plataformas de Internet.

The coming fall of the Kardashians in context of how entertainment is evolving... (aka why they are so pissed about tiktok) pic.twitter.com/wtYrvxbS35 — sam lessin (@lessin) July 26, 2022

Instagram dice "No". La plataforma ha escuchado las críticas y aún así ha respondido que "no". El jefe de la plataforma, Adam Mosseri, se hacía eco en un vídeo en el que explicaba que van a seguir apoyando las fotos pero que Instagram se convertirá al vídeo con el tiempo. "También vamos a necesitar evolucionar porque el mundo está cambiando rápidamente y vamos a tener que cambiar junto con él", dijo. Lo que no se dice pero es obvio es que el único "cambio" en el mundo es que TikTok es cada vez más popular e Instagram lo es menos. Y entonces, Facebook va a hacer lo único que puede: pivotar hacia lo que sí triunfa de verdad.

Ya pasó con Snapchat. Mientras que Instagram se doblega ante el vídeo, tampoco van a querer perder a Jenner. Hay que recordar que en 2018, la estrella animó a los usuarios a deshacerse de Snapchat y a pasarse a Instagram Stories al hablar en contra del entonces nuevo formato de Snapchat. "¿Alguien más ya no abre Snapchat? ¿O soy solo yo… uf, esto es muy triste". Los efectos fueron inmediatos. Las acciones de Snapchat, que ya tenían una tendencia a la baja, sufrieron una pérdida estimada entre 1.300 y 1.600 millones, según apuntaba un artículo de Vox.

Si bien es cierto que hubo varios factores que influyeron en esa caída, los comentarios de Jenner fueron clave. Y funcionaron, en cierto modo. Snapchat cambió algunas funciones de acuerdo con esas demandas.