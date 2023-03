"Ponme este filtro": como TikTok está disparando la demanda de cirugías estéticas entre las jóvenes

Los filtros en redes sociales llevan acompañándonos unos cuantos años. Cada vez hay más y más sofisticados . Y cientos de estudios señalan los efectos que estos tienen en las personas, desde impactando en la autoestima de cada uno hasta teniendo el poder de popularizar ciertos estándares de belleza. Pero, como toda tecnología, llega un día en el que surge un punto de inflexión, una disrupción inesperada que lo cambia todo. Algo que saca un debate a relucir y nos hace cuestionarnos todo.

Ese momento ha llegado.

El pasado domingo, las redes sociales y muchos de los medios tecnológicos como el nuestro nos hacíamos eco de un nuevo filtro de TikTok . Llamaba la atención por ser uno de los más realistas que jamás hayamos visto en una aplicación.

Como la mayoría de filtros, utiliza un tipo de tecnología de reconocimiento facial que mapea algorítmicamente las características faciales de la persona buscando diferencias y contrastes. Una vez que ha detectado todos esos puntos, aplica una especie de "malla" que señala dónde están las diferentes características y la inteligencia artificial las distorsiona o les aplica cambios, según crea conveniente según su aprendizaje automático.

El filtro en cuestión se llama "Bold Glamour", pero a diferencia de otros en los que si te pasas la mano por la cara, canta demasiado que hay un filtro encima, aquí es todo bastante natural , pareciendo que estamos viendo la cara real de una persona con unos toques de maquillaje. Vamos, que no parece un filtro. Además, los usuarios pueden moverse y gesticular en la pantalla sin que al filtro le pase nada, algo increíblemente realista.

Concretamente, tal y como han analizado en detalle nuestros compañeros de Genbeta , le aporta a tu cara los estándares de belleza que han sentado la mayoría de celebrities actuales como pueden ser las Kardashian : labios más carnosos, pómulos más marcados, nariz estrecha, cejas hacia arriba, un toque de "foxy eyes", nada de ojeras ni arrugas ni tampoco surco labiogeniano. Todo aquello que aparece cuando te vas haciendo mayor. En las redes hay quien habla directamente de volver a la adolescencia.

Igualmente subrayable es el sesgo sexista parece tener el algoritmo en este caso. Cuando el efecto se usa en mujeres, da como resultado una imagen estereotípicamente más "femenina", dándole un aspecto maquillado y, como hemos mencionado antes: sombra de ojos, relleno de labios y cejas levantadas. Pero el resultado final es completamente diferente para los hombres, donde apenas hay una ligera "mejora", pero no parece que se añada maquillaje. Es como si TikTok quisiera que supiéramos que, cuando eres mujer, tienes que lucir perfecta en redes sociales.

The effect seems to do different things to different ppl. On men in general it's very subtle (not so subtle on women, much harsher & unrealistic expectations). But even on men it's not just "makeup", it makes structural changes (which is trivial once it builds the face 3d mesh). pic.twitter.com/K47mJx1XOu