Lo que el abuso a Amouranth cuenta sobre cómo Twitch se está convirtiendo en un reality show

Para bien o para mal, las plataformas de streaming son actualmente lo más parecido que tenemos a los reality shows, esta vez sin cortes ni guiones. Lo tienen todo: una mezcla entre caos y drama que muchos espectadores encuentran irresistible. El problema es que cuando se llevan las cosas demasiado al extremo se hace evidente que Twitch está generando una cultura y plataforma de negocio audiovisual donde la integridad de los creadores a veces es la última prioridad. Al menos, para el público.

Solo importan las visitas y los creadores de contenido son tratados como robots generadores de morbo, y no como las personas que son.

Para entender el fenómeno solo hace falta ver la última polémica protagonizada por la streamer Amouranth, quien ha sido baneada por Twitch hasta en cinco ocasiones. Hemos hablado de ella en Magnet en varios artículos y cómo lleva tiempo actuando entre una fina línea de contenido para adultos y una emisión algo subida de tono (que llevó a la creación de la categoría de piscinas hinchables en la plataforma). Hace una semana, se convertía en tendencia por la cola que formó en la TwitchCon para que sus seguidores fueran, literalmente, pisados por ella .

Hace unos días, sin embargo, todo cambió. La creadora de contenido hizo unas declaraciones donde denunciaba ser coaccionada a trabajar por su marido. De hecho, hasta ahora nadie conocía ni siquiera sobre su matrimonio, que como por fin ha detallado, le llevó a ser maltratada y obligada a crear ese contenido por el que ha sido tan criticada.

La estadounidense, de apenas 28 años, desveló entre lágrimas en aquel directo de casi 17 horas los malos tratos verbales que sufría por parte de su marido quien, según ella, controla sus cuentas bancarias y el tipo de trabajos que hace bajo la amenaza da matar a sus perros. Para corroborarlo, mostró mensajes de WhatsApps y una llamada telefónica.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse



He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.



(1/4) pic.twitter.com/9tdL0S3Udd