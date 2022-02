Si quieres un Porsche gratis, tan sólo tienes que ir a buscarlo al fondo del océano Atlántico

El Felicity Ace se encontraba a unos 167 kilómetros al suroeste de las Islas Azores cuando emitió su primera señal de socorro en la mañana del 16 de febrero. Se había producido un incendio a bordo. Según FleetMon, que rastrea embarcaciones oceánicas, los 22 miembros de la tripulación fueron evacuados de forma segura del barco en helicóptero y bote salvavidas. Pero el barco quedó a la deriva.

Resulta que el Felicity Ace era un portacoches roll-on-roll off que transportaba un número no especificado de vehículos del Grupo Volkswagen. Concretamente, 4.000 coches entre los que se encontraban un buen puñado de Porsche.

¿Qué ha pasado? De vez en cuando, el nombre de un carguero marítimo cobra importancia en el mundo del automóvil. Ahora le ha tocado al Felicity Ace, que tenía la misión de llevar su cargamento desde Alemania a Rhode Island cuando se produjo un incendio a bordo. Las llamas fueron lo suficientemente graves como para que el capitán tuviera que abandonar el barco, y aún no sabemos el destino de los vehículos a bordo.

"Somos conscientes de un incidente hoy que involucra a un buque de carga que transportaba vehículos del Grupo Volkswagen a través del Atlántico", comunicaba la compañía. Los detalles están llegando, por ejemplo, aún no sabemos la causa del incendio. Afortunadamente, parte de la embarcación ha sido remolcada en las Azores y barcos de la Armada de Portugal y otros cercanos ayudaron en el rescate.

