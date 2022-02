Roblox, el juego para niños desde 7 años, se ha llenado de fiestas sexuales, strippers y fetichismo

Roblox ha sido durante los dos últimos años el fenómeno de los videojuegos, convirtiéndose en la plataforma de juegos desarrollados por los mismos usuarios más grande del mundo. Permite a los usuarios diseñar y crear sus propios juegos que cualquier otra persona puede jugar. Hay más de 40 millones de ellos para elegir y estos pueden variar: desde adoptar una mascota virtual o vivir en un castillo de fantasía, hasta desafíos multijugador de disparos y carreras de obstáculos.

Ahora, sin embargo, parece que la temática está cambiando. Roblox, que está clasificado como adecuado para niños de hasta siete años, ha empezado a acoger juegos con salas donde los avatares pueden quitarse la ropa y simular sexo mientras otros miran, fiestas de strippers y bondage. La compañía está sorprendida.

No era lo que parecía. Las salas, descubiertas en una investigación de la BBC, incluían un club de striptease, avatares vestidos con uniformes nazis y un hombre desnudo "que vestía solo un collar de perro y una correa que una mujer con un traje de bondage conducía por el suelo". Estos juegos sexuales de Roblox se conocen comúnmente en la plataforma como "condominios". Son espacios, generados por los usuarios, donde la gente puede hablar de sexo y donde sus avatares pueden tener relaciones virtuales. Aquí, las reglas de Roblox no existen.

La respuesta de Roblox. Las cifras no son precisas, pero en 2020 Roblox comunicó que dos tercios de todos los niños estadounidenses entre las edades de nueve y 12 años usan el juego. Y, sí, aceptan que tiene un problema: "Sabemos que hay un subconjunto extremadamente pequeño de usuarios que intentan deliberadamente romper las reglas". Pero la compañía enfatiza que es muy poco probable que un niño tropiece con estas salas a menos que las busque activamente.

También afirman que, generalmente, estos juegos solo están en línea durante una hora antes de que los moderadores los descubran y los eliminen: "Llevamos a cabo una revisión de seguridad de cada archivo de imagen, video y audio subido a Roblox, utilizando una combinación de detección humana y de máquinas. Pero algún contenido explícito se desliza por la red. Es un problema de "gato y ratón", explicaba Larry Magid, presidente de ConnectSafely, una organización que crea conciencia sobre la seguridad infantil online.

Otros casos. Tal y como comentamos en Magnet en este otro artículo. En 2019, una usuaria de Twitter llamada @lululemew comenzó a compartir referencias neonazis en Roblox . "Mi hijo juega a Roblox", escribió en un intento de alertar a la empresa. "¿Sabía que tiene miembros en su sitio que promocionan grupos #WhitePowerExtremist #DomesticTerrorism?".

