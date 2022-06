Suecia no da de comer a sus invitados. Tras el #SwedenGate, el asunto es ahora un debate nacional

El #Swedengate está en boca de todos. Lo que empezó como una crítica en Reddit y más tarde pasó a ser un debate global en las redes sociales ya es un asunto de Estado en el país nórdico llegando a los periódicos y las televisiones nacionales. La conversación se centra en una costumbre (una no del todo buena) de nuestros vecinos del norte que tiene a Internet en constante batalla: los suecos no ofrecen comida a sus invitados. En Magnet hemos ahondado en el fenómeno en este artículo.

Básicamente, el enredo se armó después de que un usuario de Reddit contara en un hilo que fue a casa de sus amigos suecos y mientras jugaban en la habitación, la madre de estos gritó que la cena estaba lista y le pidió que esperara en la habitación mientras ellos comían. Al parecer, decenas de historias similares se amontonaron en las redes sociales después de eso, confirmando que no era un caso aislado. Vamos, que a los suecos les gusta "hacerse los suecos", valga la redundancia, cuando se trata de invitar a alguien a cenar.

En Twitter hay miles de tuits etiquetados con #Swedengate. Por un lado están quienes se burlan de la costumbre nórdica y por otro lado los pobres suecos, horrorizados de que el resto del mundo haya descubierto su lado más tacaño. Pero no todo queda ahí. Hace unos días, Ian Higha, afincado en Estocolmo confirmaba que lo más entretenido de todo este "Swedengate" es el debate serio que se está montando en los medios nacionales, con expertos en "seguridad alimentaria" discutiendo del tema y políticos tratando de salvar la buena imagen que aún nos queda de Suecia.

I wish non-Swedish speakers could understand how the absolute most entertaining thing about #Swedengate is the deadly serious debate in domestic media with takes from experts on “food security” and on foreign policy options for salvaging the national brand