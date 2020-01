"Te has ido all the way to Africa": la peculiaridad del llanito, el dialecto de Gibraltar, en un vídeo

A mitad de camino entre las esencias andaluzas y la administración británica, los habitantes de Gibraltar se han forjado una identidad distintiva a lo largo de tres siglos. No son españoles, tampoco británicos. Son llanitos. Una identidad híbrida que encuentra su máxima expresión en el dialecto local, el llanito, una singular mezcolanza de sendos idiomas plagada de localismos y préstamos de lenguas arcaicas.

La mejor forma de entenderlo es este vídeo.

GBC. Se trata de un programa de la Gibraltar Broadcast Corporation (GBC), la televisión pública gestionada por el gobierno del peñón, en el que cuatro llanitos intercambian pareceres sobre sus quehaceres y experiencias. El registro es informal, lo que permite entremezclar español e inglés de forma indiscriminada o introducir palabras británicas pronunciadas con acento andaluz.

En un momento, el presentador sintetiza la esencia del llanito: "You've been volunteering, y no a la vuelta de la esquina, or down main street, te has ido all the way to Africa".

El #llanito es esa forma de hablar que todos conocéis pero que pocos habréis oído, a no ser que hayáis estado por #Gibraltar cotilleando conversaciones.



Hay una diglosia brutal y apenas se utiliza en los medios, pero ayer la GBC grabó está entrevista…



ESCUCHAD ESTOS 2 MINS 🔥 pic.twitter.com/NJ9AUAqgpQ — Enrique Benítez (@aspiratas) January 21, 2020

¿Inglés o español? Se trata de un raro ejemplo. Los medios locales emplean el inglés, así como la administración, mientras los representantes públicos llanitos se expresan en un español (variante dialectal andaluza) exquisito o en un inglés normativo. No hay demasiados espacios de visibilidad llanita, pese a ser la moneda de cambio corriente en el peñón. Ahora bien, una por definir. ¿Es inglés o es español?

Mezcla. La respuesta se encuentra en el punto intermedio: ninguno de los dos. Es un híbrido. Como se explica aquí, es habitual que los llanitos hablen inglés con acento gaditano o español con calcos ingleses ("llamar para atrás" vs. "return a call", o devolver una llamada). La frontera se llama "focona" ("Four Corners"); masticar chicle, "chinga", de "chewing gum"; o la aspiradora, "juva", de "hoover".

El peculiar léxico llanito trasciende al peñón y llega al resto de la comarca, ya en España, donde no es infrecuente escuchar "ambo" en los campos de fútbol, sinónimo de mano o "handball". Los préstamos del ligur, del portugués o del haquetía (variante del ladino empleada en el norte de África) también pueblan su vocabulario.

Qué es un idioma. ¿Es el llanito una lengua? No hay una frontera definida entre el "idioma" y el "dialecto". El yiddish, el híbrido de alemán y hebreo empleado por los judíos de centroeuropa durante siglos, solía expresarlo en el siguiente dicho: "Un lenguaje no es más que un dialecto con ejército". Como explica John McWorther, lingüista, en The Atlantic, la diferencia es más política que científica:

Desde un punto de vista científico, la palabra "lenguaje" reverbera con una cacofonía cualitativamente igual a la de "dialecto", a menudo fundiéndose la una con la otra al modo de los colores, demostrando lo magníficamente complicada que puede ser el habla humana. Si los términos "lenguaje" o "dialecto" tienen algún uso objetivo, lo mejor que puede hacer uno es decir que los "lenguajes" no existen, que sólo hay "dialectos".

En peligro. Idioma o habla, el llanito está en peligro de extinción. Las nuevas generaciones priorizan el inglés estándar, impartido en las escuelas y priorizado en los hogares. No sólo la variante local cede, sino también el español. Un proceso fruto de la larguísima ascendencia británica sobre el peñón. Lleva bajo su control 306 años, más tiempo del que pasó bajo la posesión de la Corona de Castilla (252 años).

Otros llanitos. Gibraltar es un caso excepcional, pero no único. Singapur y Malasia tienen su particulares variantes del inglés, el shinglish y el manglish respectivamente, en precaria situación fruto de su carácter híbrido y coloquial. El listado de lenguas criollas derivadas del inglés es larguísimo, en ocasiones componiendo el idioma de facto de algunos países. Tal es el caso de Sierra Leona o Liberia, por medio del krio y el kreyol.

Otras, como el tok pisin papuano el sranantongo de Surinam o el patois jamiacano gozan de una excelente salud.