"Tenemos que prohibir viajar a los europeos": lo que sucede cuando un español deja propina en Estados Unidos

Hace unas semanas, Isabel Díaz Ayuso, a través de un vídeo promocional, hacía un llamamiento para "volver a dejar propina" en los bares y los restaurantes de la capital porque aseguraba que es lo que permite a los profesionales del sector cumplir sus "pequeños sueños e ilusiones". Lo cierto es que la iniciativa fue acogida de mala manera por el conjunto de la sociedad española, que considera que los camareros no deben vivir de la caridad. La realidad es muy diferente en otros países.

El tema de la propina ha vuelto a debate este fin de semana a raíz de una publicación viralizada en Twitter en el que una camarera estadounidense señalaba: "Tenemos que prohibir viajar a los europeos hasta que sepan cómo comportarse". Esgrimía esas palabras porque en el bar donde ella trabaja, un grupo de clientes españoles dejó una propina de 70 dólares para una cuenta de 700 dólares.

"Odio a los malditos europeos a veces", decía en otra publicación. "Esta mesa acaba de dejar 70 dólares en una factura de 700 dólares después de relajarse durante horas. Mi manager incluso les preguntó acerca del servicio y decían que estaban “en la luna”, así que les explicó que la propina habitual es del 20% y que fue como "ok" y se fueron".

we need to ban europeans from travelling here until they learn how to act https://t.co/D0wRzkKjFa pic.twitter.com/SAvJupH2wG