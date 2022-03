TikTok era la mejor fuente de información de la guerra para los rusos. Hasta que llegó la ley "anti-fake news"

El Kremlin describe sus acciones en Ucrania como una "operación militar especial" y una "misión de mantenimiento de la paz", por lo que afirmar lo contrario podría ser peligroso. Y más si se dice en TikTok o en cualquier red social en Rusia. La aplicación propiedad de ByteDance es conocida por sus videos de bailes, pero recientemente se ha convertido en una fuente de información para muchos jóvenes que ven la invasión rusa de Ucrania a través de sus móviles. Las cuentas ucranianas han compartido su experiencia, galvanizando el apoyo y la ayuda para su país.

Pero el conflicto también ha exacerbado las deficiencias en los controles de moderación de TikTok que han permitido una proliferación de información falsa para atraer seguidores y dinero. Tras una nueva ley rusa, la plataforma ha suspendido sus servicios en Rusia.

¿Qué está pasando? TikTok se ha convertido en una de las plataformas más populares para compartir videos y fotos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la semana pasada, cientos de miles de videos sobre el conflicto se cargaron en la aplicación de todo el mundo. Tanto que The New Yorker llamó a la invasión la "primera guerra TikTok" del mundo.

Este aumento de publicaciones ha puesto a TikTok en una posición desafiante. Por primera vez, se trata de moderar una avalancha de videos, muchos de ellos sin verificar, sobre un solo evento que ha cautivado a una audiencia global. Eso lo lleva a confrontar esencialmente una gran escala de información engañosa y distorsionada que ha atormentado durante mucho tiempo a las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram.

La ley. Por ello, el parlamento ruso aprobó hace unos días una ley que amenaza con llevar a prisión a cualquiera que publique lo que el Kremlin considera información falsa sobre la invasión del país a Ucrania. Quienes sean declarados culpables de difundir datos falsos sobre las fuerzas armadas de Rusia enfrentarán hasta 15 años de prisión o una multa de 1,5 millones de rublos, o 12.000 euros.

Tras esto, TikTok, junto con varias organizaciones de noticias, decidió suspender las operaciones en el país para mantener la seguridad de los empleados y usuarios que podrían usar la aplicación para "brindar una fuente de alivio y conexión humana durante una época de guerra cuando la gente enfrenta una inmensa tragedia".

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.