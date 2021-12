Uber ya sabe cuál es la mejor forma de pedir disculpas por llegar tarde: regalar un cupón de 5€

En 2017, John List, un economista de la Universidad de Chicago, hizo un viaje en Uber desastroso. Había reservado el vehículo para asistir a una conferencia en el centro de Chicago, donde se suponía que debía presentar un artículo. El viaje terminó siendo un tour (casi turístico) por Chicago y le llevó el doble de tiempo de lo que debería. Lo curioso es que List también era el economista jefe de Uber y llevó su queja directamente al director ejecutivo de la empresa. "Nunca volveré a usar tu aplicación porque he tenido un viaje terrible. Y para agravar el mal, ni siquiera he recibido una disculpa". A lo que le contestaron: "Bueno, ¿y por qué no trabajas en eso?".

Y vaya si lo hizo.

El estudio. El resultado fue un estudio titulado Hacia una comprensión de la economía de las disculpas, publicado en la Oficina Nacional de Investigación Económica. En él, List y tres colaboradores, analizan un experimento que involucra a 1,5 millones de usuarios para determinar si la empresa debería disculparse cuando un cliente tiene una mala experiencia y cómo.

List y sus coautores definen un "mal viaje" como aquel que llega a su destino más tarde de la estimación de llegada proporcionada por Uber. Los datos de la compañía mostraron que los pasajeros cuyos viajes pésimos llegaron con más de 5 minutos de retraso tendían a gastar entre un 5% y un 10% menos en Uber en el futuro de lo que se hubiera esperado de otro modo. En otras palabras, es menos probable que las personas que tienen malas experiencias vuelvan a reservar un vehículo de Uber.

¿Cómo se mitiga esto? El equipo de List probó ocho posibles respuestas en 1,5 millones de coches cuyos "malos" viajes les robaron entre 10 y 15 minutos extra. Las respuestas llegaron por correo electrónico una hora después de la finalización del viaje y combinaron un posible remedio financiero (un código de promoción de 5 dólares de descuento en un viaje futuro) con una de las siguientes cuatro opciones de disculpa por escrito:

Conclusiones. Los economistas pasaron un par de meses enviando a los usuarios de Uber estas notas de disculpa y, a veces, un cupón de viaje de 5 dólares como compensación, y descubrieron que... ¡a la gente le gusta eso de viajar gratis! El principal hallazgo de la investigación fue principalmente el código promocional que se puede utilizar para un viaje futuro, que restaura la reputación de la empresa y no la disculpa en sí. La satisfacción del pasajero se midió por un ligero aumento en el gasto neto después de recibir una disculpa con un código de promoción. Las disculpas fueron más efectivas para los viajes que llegaron un poco tarde o muy tarde, y menos efectivas para los retrasos moderados, donde era más probable que el pasajero culpara a Uber por la mala experiencia.

Pero eso solo funcionó para el primer viaje con retraso. Para un segundo y tercer viaje, una disculpa con un código de promoción podría tener un efecto negativo en los gastos futuros. Los economistas dijeron que este "efecto contraproducente" era consistente con los consumidores que percibían cada disculpa como una promesa de mejora, solo para ser decepcionados nuevamente.

