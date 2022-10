Van Gogh no es una víctima aislada: el activismo climático ha decidido centrar sus iras en los museos

El vandalismo en los museos está en auge. En los últimos meses, diversos ataques contra reconocidas obras maestras de importantes artistas han sido planeados y realizados por organizaciones ecologistas a modo de protesta. Hoy se ha saldado la última víctima de este tipo de prácticas en la Galería Nacional de Londres. Veamos qué ha pasado y qué cuenta la creciente tendencia detrás de este tipo de reivindicaciones.

Hace unas horas se han viralizado varios vídeos que muestran a dos activistas climáticos arrojar latas de sopa de tomate sobre una pintura de girasoles de Vincent van Gogh en la Sala 43 de la Galería Nacional. Las imágenes mostraban a dos personas con camisetas de Just Stop Oil, una conocida organización ecologista que culpa a los combustibles fósiles de la crisis económica actual y la crisis climática.

En el video se puede escuchar a alguien gritando "Oh, Dios mío" cuando la sopa golpea la lona, ​​y otra persona grita "¿Seguridad?". La galería indicó que la pintura estaba cubierta por vidrio y, por lo tanto, no sufrió daños. Se trataba de una de las siete obras de Girasoles que Van Gogh creó en 1888 y 1889, cinco de las cuales se exhiben en galerías y museos de todo el mundo. La pintura tenía un valor estimado de 84,2 millones de euros y el suceso se ha saldado con dos personas detenidas.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU