"Video Killed the Radio Star" no es sólo un meme: es el ejemplo de cómo vamos a saltar la censura de Twitter

Twitter lleva cierto tiempo tratando de poner coto al discurso del odio. En septiembre introdujo nuevas condiciones de uso mediante las que se reservaba el derecho a penalizar o censurar aquellos mensajes que "deshumanizaran" a determinados grupos sociales o políticos. En julio abrió un proyecto de colaboración con investigadores de la Universidad de Leiden para indentificar y acotar mejor las cámaras de eco ideológicas que activan discursos tóxicos.

¿Cuáles? Grosso modo, aquellos que promuevan la intolerancia, la xenofobia, la incitación a la violencia o la estigmatización de colectivos vulnerables. Las categorías son amplias y, como siempre, están sujetas a la interpretación del censor de turno. Pero la dinámica es inequívoca: Twitter, al igual que otras compañías como YouTube o Facebook, arrastra graves problemas de acoso y desinformación, y está buscando formas de solventarlos.

Ante esta tesitura, los usuarios han encontrado formas creativas de saltar por encima de la nueva política de la red social. ¿El mejor ejemplo de todo ello? El ya popular meme "Video Killed The Radio Star". Publicada en 1979, la canción catapultó a la fama a The Buggles, one-hit-wonder que encapsulaba a la perfección la decadencia de la radio frente a la creciente prominencia de la televisión. Las nuevas estrellas televisivas se elevaban sobre las viejas.

El grupo duró poco (y tuvo un breve e infausto paso por Yes tras su repentino éxito), pero legó una canción que es reconocible hoy por casi cualquier oído acostumbrado a la radiofórmula (o a la cultura popular). De ahí que se haya transformado en meme. Es tan sencillo como elegir una imagen con dos personajes antagónicos o enfrentados (y uno de ellos, a menudo, muerto) y colocar encima los rótulos "video" y "radio star".

Suficiente información para que nuestro cerebro rellene los espacios en blanco. ¿Qué pasa si nos topamos con una imagen de la Reina de Inglaterra y Diana de Gales y sobreimponemos las palabras clave ideadas por The Buggles? Que en la práctica acusamos a la primera de la muerte de la segunda, teorías de la conspiración sin demasiado fundamento y con cierta extensión entre algunos rincones de la red. Pero el meme no dice nada de eso.

i haven't stopped thinking about this meme for an hour pic.twitter.com/j84zLxryxR