Nuestros penes están creciendo y los científicos están preocupados

Si hacemos caso a la cultura popular, el tamaño del pene es una de las grandes obsesiones de cualquier hombre. Sin embargo un grupo de investigadores considera que no le hemos prestado la suficiente atención desde el punto de vista científico. O al menos a una variable clave: la evolución de su tamaño a lo largo de los años.

Casi tres centímetros. Los resultados de un estudio reciente sobre la evolución en la longitud de los penes ha mostrado un resultado curioso: El tamaño medio del pene ha crecido un 24% en 29 años, entre 1992 y 2021. Si hace casi tres décadas la longitud media se encontraba en 12,27 centímetros, los últimos estudios realizados en este campo muestran una media de 15,23 cm.

El trabajo observó distintas tendencias geográficas. Así, mientras que la tendencia en Europa y Asia era creciente, los estudios realizados en Norteamérica y África mostraban tendencias a la baja.

Un estudio de estudios. El estudio fue realizado por urólogos de diversas universidades a partir de diversas investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas. El metaanálisis implicó no solo la revisión de estos estudios sino también el análisis estadístico de sus resultados para así obtener la tendencia observada.

Para alcanzar sus conclusiones los autores tomaron 75 estudios realizados entre 1942 y 2021 que acumulaban observaciones sobre tamaño del pene de 55.761 participantes en los estudios (18.000 si tenemos en cuenta los 29 años entre 1992 y 2021 a los que se refiere el resultado).

Y no, el estudio no incluía medidas declaradas por los participantes sino solo los estudios donde eran los investigadores quienes realizaban el análisis. El trabajo fue publicado recientemente en forma de artículo en la revista World Journal of Men’s Health.

No es culpa de la testosterona. Michael Eisenberg, uno de los autores del trabajo, señalaba en una entrevista que los resultados obtenidos no eran los esperados. Diversos estudios recientes han señalado que algunas variables vinculadas al sexo masculino como los niveles de testosterona o los recuentos espermáticos habían visto tendencias a la baja.

“Lo que encontramos fue bastante diferente de las tendencias en otras áreas de fertilidad y salud masculinas”, continuaba explicando Eisenberg, que se mostraba preocupado incluso por este resultado.

“Un cambio general en el desarrollo es preocupante, porque nuestro sistema reproductivo es una de las piezas más importantes de la biología humana. Si estamos observando un cambio tan rápido, significa que algo potente está pasando en nuestros cuerpos.”

Teorías para todos los gustos. ¿Pero qué está pasando exactamente? Nadie lo sabe pero ya se han planteado diversas teorías. El propio Eisenberg señalaba que podía haber factores ambientales, como algún tipo de exposición química como pesticidas o incluso productos de higiene, que puedan interactuar con determinadas hormonas.

La alimentación podría ser un factor aparte. Esto explicaría el crecimiento en Asia y Europa, donde la alimentación ha mejorado en las últimas décadas, y el declive norteamericano, donde los problemas de sobrepeso en EE UU podrían estar vinculados con malos hábitos no solo en la nutrición, sino también es un creciente sedentarismo.

Quizá la teoría más cueriosa es la propuesta por Larry Lipshultz y está en el porno. Según este urólogo una mayor exposición a estímulos puede hacer que las erecciones sean más frecuentes, lo cual ayudaría a “estirar” los tejidos del pene con mayor frecuencia, permitiéndole alcanzar mayores tamaños.

Un asunto serio. Averiguar las causas de este incremento puede ayudarnos a prevenir problemas que pudieran estar asociados con estos cambios, ya estén relacionados con nuestra fertilidad o con nuestra salud general. Por supuesto, más estudios serán necesarios para resolver la paradójica situación. El tamaño de nuestro pene nos sigue obsesionando y a pesar de ello sabemos muy poco sobre él.

