12.000€ de inversión para 500.000€ de impacto: la exitosa rentabilidad de la campaña LGTBI de Correos

- Qué bueno que cada uno sea como quiera y pueda celebrarlo.

- Pues claro que sí.

Así finaliza el spot audiovisual con el que Correos presenta #Nosoloamarillo. En este el mes del orgullo LGTBI, la empresa pública ha anunciado que vendería sellos y merchandising conmemorativos con la fiesta y que también revestiría furgonetas, buzones y el exterior de alguna oficina con los colores de la bandera arcoíris. Lo que podía quedar como una anecdótica propuesta dentro de las esperables campañas de imagen corporativa de miles de negocios tan comunes y ubicuas en estas fechas, se ha convertido en algo más. Para triunfo de sus publicistas.

Con motivo del mes del Orgullo LGBT, Correos ha pintado buzones, furgonetas y sellos con la bandera Arcoíris ✉️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/SAanMVRDz5 — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) June 18, 2020

La polémica: al ver el cambio estilístico de los furgones del servicio postal, algunos ciudadanos y políticos se han mostrado descontentos con la pérdida (aunque sea temporal) de la imagen gualda tradicional y el a su juicio erróneo gasto público del ente. “No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs. ¡Gobierno criminal!” ha dicho Santiago Abascal. “El apoyo al lobby LGTBI es indecente y superfluo, que contradice al Supremo”, apunta un tuitero. Dos ejemplos de entre miles de mensajes.

No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs.



¡Gobierno criminal! pic.twitter.com/vQAvnNJr8M — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 19, 2020

Las cifras: según han declarado las fuentes internas consultadas por El Español, la inversión de la campaña rondaría los 12.000 euros. Apenas se han vinilado nueve buzones y cinco furgonetas, mientras que sólo la oficina de Chueca de Madrid ha visto revestido su cartel. Todo ello habría costado el dinero citado, aunque no han difundido los costes del propio diseño publicitario de la campaña y del vídeo promocional.

Una inversión más que recuperada: y he aquí la segunda parte del suceso. Según esas mismas fuentes, el impacto generado en apenas tres días habría sobrepasado, según sus cálculos, el medio millón de euros. ¿Cómo es esto posible? Dentro del mundo de los influencers personalidades como Dulceida, Manuel Ordovás o Sandra Barneda, entre muchos otros, ya han publicitado en sus perfiles las furgonetas multicolor. Las imágenes de los vehículos en redes sociales no se han hecho esperar, y la propia polémica incitada por las cuentas reacias a la campaña generan por sí mismas cientos de miles de impresiones, no todas negativas. Los medios de comunicación también han ayudado a que Correos haga su agosto.

Si estos números los cruzas con el valor monetario de los medios ganados (menciones en prensa no pagadas), lo que ves no es sólo que ha sido ridículamente barato, sino que probablemente haya sido también una de las campañas más eficaces que haya hecho Correos jamás. https://t.co/5A7d3eF2u8 — Rafa Gil (@nopodemosmas) June 22, 2020

Pese a que se pueden comprar sellos sencillos para la Tarifa A con distinta ilustración, Correos asegura que ya se han vendido estampas del Orgullo por valor de 18.964 euros. Su Paq del Orgullo, que costaba 12 euros e incluía una bandera y un abanico, ya está agotado.

Los objetivos no económicos. Correos, como empresa pública, debe realizar también funciones sociales. En este caso se ha cumplido la de comunicación social en unos valores de tolerancia y respeto a la diversidad sexual y de género, algo que es ya de por sí valioso más allá del impacto de la campaña. Es un impulso de valores como también puede serlo la promoción del toreo que le ha costado recientemente 1.4 millones de euros a la Junta de Andalucía o la campaña contra la propagación de las ETS en el mundo adolescente, con un coste de 300.000 euros anuales para el estado.

Claro que es natural que la población sea ahora que nos encaminamos hacia una crisis económica más vigilante con este tipo de gastos en apariencia más superfluos. Aunque la campaña #Nosoloamarillo estaba planeada desde hace más de un año, su difusión ha coincidido con una de las celebraciones del Orgullo más tristes de las últimas décadas, ahora que sus responsables, Cogam, Felgtb y Aegal, han decidido que este año la celebración se pasa al formato online. En cierta forma los vinilados de Correos llevan a la calle lo que ahora tendrá que quedarse en casa.

Pasaje Begoña: el sello específico del Orgullo creado por Correos incluye en su estampa unas palabras, “Pasaje Begoña (Torremolinos), cuna de los derechos LGTBI”. La empresa difunde así el “Stonewall español”, como se he ha dado a conocer, una callejuela situada en el centro del municipio malagueño cuyos locales se convirtieron durante el franquismo en un lugar de refugio para la comunidad y que en 2019 fue declarado Lugar de Memoria Histórica y cuna de los Derechos y Libertades.