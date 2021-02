"150 Happy Meals de Pokémon por 650 euros": los millennials arrasan con la última promoción de McDonald's

La locura por Pikachu, Charmander y Squirtle comenzó hace mucho. Casi todos corrimos a las tiendas de Nintendo a comprar el cartucho para la Game Boy, coleccionamos los tazos que venian en los paquetes de Matutano y ya con unos años de más revivimos la nostálgica época de Pueblo Paleta con Pokémon Go, convertido en un fenómeno de masas.

Admitámoslo, en Occidente somos unos freaks de esos dibujos japoneses de tipo fuego, agua o eléctrico. Y su merchandising está por todas partes: en camisetas, funkos, cartas intercambiables o en la misma estantería de elRubius.

Tal es la locura de los millennials por Pokémon que incluso el gigante de comida rápida McDonald’s no puede entender lo que ha pasado con sus Happy Meal. O más bien, por qué del día a la mañana todo el mundo hace cola para conseguirlos. Y no precisamente por la hamburguesa de carne y queso que incluye el menú. Mucho menos por el petit suisse.

Tonight at 8PM EST we will be opening up some @McDonalds #Pokemon 25th Anniversary packs along side of Rebel Clash packs and the rest of the #MTGKaldheim booster box. Live on #Twitch: https://t.co/Y3miig2LjJ pic.twitter.com/lUFREKdzpa — LumberJackFrost (@LumberJackFrost) February 9, 2021

La compañía del payaso Ronald ha decidido celebrar el 25º aniversario de la famosa franquicia de anime y videojuegos Pokémon con una promoción que convierte la icónica caja de Happy Meal en la cara de Pikachu e incluye una sorpresa dentro: varias cartas coleccionables de Pokémon. Sí, esas que han vuelto a ponerse de moda después de 15 años y que hace poco protagonizaron uno de los últimos vídeos de elRubius, pudiendo costar hasta 200.000 euros únicamente la carta de Charizard brillante (aunque no te ilusiones demasiado porque estas cartas de precio desorbitado no se encuentran en la promoción).

¿Qué ha sucedido entonces con McDonald’s? Pues que los fans han empezado a comprar Happy Meals en masa para conseguirlas. Muchos de ellos han madrugado para hacerse con tres o cuatro cajas. La comida no importa, muchos de ellos la tiran. Algunos, de hecho, en su buena voluntad, regalan la comida que no quieren a las personas sin hogar y se quedan solo con el regalo. Como este señor, que compró nada más y nada menos que 10 cajas de Happy Meal sin intención de probar bocado.

I decided to go to McDonald's to grab some of the new Pokemon Card packs! Since you couldn't buy the packs separately I bought 10 happy meals and I'll be giving out the food to homeless in the area 😁



If you only want the cards then do the same!#Pokemon #McDonalds pic.twitter.com/xPb7lNKQw0 — ✨JT Valor 👑✨ (@JT_Valor) February 9, 2021

Lo que te puede tocar dentro de cada Happy Meal es uno de los cuatro sobres diferentes de cartón con estampados de Pikachu en diferentes posiciones que contienen a su vez un sobre con 4 cartas promocionales del 25 aniversario (pudiendo incluir algunas brillantes) y un regalo aleatorio. Estos pueden ser pegatinas o dibujos. En total, se pueden obtener hasta 50 cartas intercambiables dentro de los Happy Meals.

¿Y los niños? Pues parece que la fuerza millennial tiene demasiado poder y están dejando a los pobres chavales sin su regalito de Pokémon. Algunos padres, indignados, se han quejado de que no han dejado nada para sus hijos. Algunos McDonald’s están incluso imponiendo restricciones a la compra de Happy Meals para evitar que cada persona compre más de cinco.

"McDonald’s, no permitáis que la gente compre Happy Meals de Pokémon al por mayor. Nadie tiene más de 5 hijos. Dejad que el público en general tenga una oportunidad", criticaba un usuario en Twitter.

Had to get 6 Happy meals to get the #Pokemon25 cards, hmmmm would 4 more hurt 🤣 #PokemonTCG #pokemon @McDonalds yall slick 🤣 pic.twitter.com/RwQ4bXZq0j — Hooded (@Hood3d_) February 9, 2021

@McDonalds stop letting people buy the Pokémon happy meal in bulk. Nobody has more than 5 kids. Let the general public have a chance. — Jay Rech (@JoeZ10ARG) February 9, 2021

Pero la picaresca, cómo no, está en todos lados. Algunos listillos que sí han conseguido comprar cientos de cajas en diferentes establecimientos de McDonald’s están revendiendo las cajas y sus regalos por Internet para obtener beneficios. Es el mercado negro de Happy Meals con sorpresa de Pokémon. En sitios web como eBay, cajas enteras de tarjetas o paquetes sellados cuestan cientos de dólares. La ficha de un artículo reza así: "Pack de 150 Happy Meals por 800 dólares".

@McDonalds @Pokemon @eBay this is not cool, your employees scalping these while my kids can't get them with a paid meal pic.twitter.com/P2KXYV0otR — jimmy bond (@jimmybond613) February 9, 2021

Y ya no está claro si las cajas se están comprando entre bastidores o si los empleados las están robando para venderlas por su cuenta. Otro usuario publicaba esto: "Espero que llevéis a cabo algún tipo de control de inventario para los Happy Meals de Pokémon promocionales, ya que algunas de sus existencias se venden en cajas selladas, lo que significa que ni siquiera están llegando a las tiendas".

@McDonalds @Pokemon I sure hope you do some form of inventory control for your promo Pokémon cards as some of your stock is being sold in sealed boxes which means they’re not even making it to your stores 😳 Though same thing happened with Tim Hortons Hockey too. Retail $1.99 😳 pic.twitter.com/kX8qZyRX2V — redphoenixsportscards (@redphoenixcards) February 9, 2021

Ya hemos hablado en Magnet sobre cómo la nostalgia a veces es la mejor forma de marketing, sea reintroduciendo el Nestlé Jungly en el mercado o revendiendo las consolas retro de hace décadas. Y es indiscutible que McDonald’s lo sabía muy bien antes de lanzar la promoción que ha llenado sus establecimientos en plena pandemia. Seguimos siendo vulnerables al encanto de aquel roedor de color amarillo que nos acompañó en la infancia. Pokémon es y será siempre un fenómeno de masas.