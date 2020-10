19 cosas que tal vez no recordemos pero que, efectivamente, pasaron este 2020 y nos hicieron vibrar

Dos mil veinte. El peor año de nuestras vidas. El año que parece no acabarse nunca. No hace falta nombrar aquello que no debe ser nombrado para saber que el día de mañana pensaremos en este momento de nuestros calendarios como un agujero negro que se tragó todo atisbo de felicidad. Ocurre que, analizando los posos del viral, desde Magnet hemos detectado que ha sido una cosecha de sucesos chanantes verdaderamente buena, con el perjuicio de que sus hallazgos quedarán ensombrecidos por el recuerdo de eso que aún está pasando.

No podemos permitirnos dejar pasar la más mínima ocasión de reírnos un poco. Reírnos de la desgracia de los demás, de cómo jóvenes y famosos se ponen en evidencia, de gatos gordos o de lo que sea. Aquí estamos para serviros.

En la cabalgata de un pueblo se le tiraron a los niños enseres de ferretería

Ocurrió en Utrera, donde los pequeños que presenciaron el tránsito de la carroza de Papá Noel, adquirida por una ferretería local, vieron cómo sobrevolaron sus cabezas “tornillos, puntillas, tapones de tuberías y todo tipo de artículos de metal”, dentro y fuera del blíster. No fue exactamente el momento más mágico del año.

NO SE COMO EXPLICAR ESTO POR LO VISTO EN LA CABALGATA DE REYES DE UTRERA LOS REYES HAN TIRAO MATERIAL DE FERRETERIA DIGAMOS A LOS NIÑOS pic.twitter.com/zgMP7wgU6m — MALACARA (@malacarasev) January 6, 2020

Descubrimos a El Banano y a Los Mindolos

Así como a Mari La Chumina, a Cuqui La Tripona, "peligrosa donde las haya", al Clan de los Mocos, que son “peores que nadie”, y al boss final, el Tío Casiano. Una historia de venganzas, kalashnikovs y los mejores audios de Whatsapp de este año.

Los Bananos, los Chuminos, los Tripolos y el Tío Casiano por un lado. Los Mindolos y los Mocos por otro. Y en medio una profesora de guardería que se quedó tiesa.



Esto es mejor que Narcos, Games of Thrones y House Of Cards juntos.



Haced la serie, @NetflixES 🙏. pic.twitter.com/C3bNE64KTv — Dehparadox (@dehparadox) March 31, 2020

Y a Nacho Vidal practicando el rito del sapo bufo

Bien podría ser el estribillo de una canción de Siniestro Total, pero no. El actor porno estaba, al parecer, metido en el mundillo de los ritos, incluidos esos que extraían la “molécula de Dios”. Mató accidentalmente a un fotógrafo. Quedó en libertad con cargos. Ahora puedes contratar sus servicios para que le felicite el cumpleaños a tu abuela a través de esta web.

Ferrán Adriá hizo la propuesta culinaria definitiva abriéndose una lata de conservas

Seguimos con propuestas muy sencillas, originales y ricas. Hoy vamos a elaborar un “dúo de mejillones” con una sencilla idea para escabecharlos al momento. #SeguimosConectados pic.twitter.com/GEpUpWVGTs — Ferran Adrià (@ferranadria) May 9, 2020

Parece Joaquín Reyes disfrazado pero no, no es.

Y el hombre-lagarto de la Barceloneta se presentó en sociedad

Con la desescalada en Barcelona se manifestaron algunos subhumanos aún en fase 0 (aún no hemos contemplado su forma final).

En Campo de Criptana celebraron el Holocausto

En Campo de Criptana, Ciudad Real, una comparsa se disfraza de soldados nazis con metralletas, presos judíos con un tiro en el pecho ...

El Carnaval es época de desenfreno pero no de carta blanca para banalizar el Holocausto, donde murieron 6 millones de perdonas. pic.twitter.com/A7buLBewzJ — Ibon Pérez (@ibonpereztv) February 25, 2020

Al ritmo de Rihanna, con Valkirias Sexys. Chúpate esa, Borat.

Llegó a nuestras vidas un challenge de sujetar el bote de champú con el pene

#shampoochallenge Como siempre, llegó tarde a todo. Pero la puteria es timeless pic.twitter.com/T2fzg8Nkno — PELO SUELTO (@max_destroyer) April 22, 2020

Vuestras visitas dan fe, todo el mundo acabó encandilado con estos enhiestos adolescentes de Tiktok probando los límites de la física y del riego sanguíneo.

Dos puntos: las Revilletas

En abril la gente estaba mal. Muy mal. Las sensibilidades estaban a flor de piel, dispuestas a que la más leve eventualidad terminase por pulverizar nuestra cordura. Fue ahí cuando nuestro presidente regional favorito, don Miguel Ángel Revilla, contraatacó contra la mala vibra. Con las revilletas los cántabros pudieron hacer frente tanto al virus como a cualquier indeseable mancha del pincho de cafetería, locales que ni siquiera se podían visitar.

Los pucelanos temieron por su vida por “el cocodrilo de Valladolid”

La nutria de Valladolid mirando como los pucelanos buscan un cocodrilo pic.twitter.com/glQ9wCEpVC — Bat-uitero 🦇🃏 (@Bat_uitero) June 9, 2020

El cocodrilo de Pisuerga era un feroz ejemplar de la familia del Nilo (Crocodylus niloticus) que como mínimo debía pesar 250 kilos y tres metros de largo. Pánico, lanchas motoras, gafas infrarrojas, circo mediático, la benemérita. Días después, la versión más extendida es que lo que acojonó a aquellos chavales que dieron la voz de alarma no fue tanto un reptil como una nutria.

Y un pueblo de Granada confundió a una pantera con un gato gordo

La partida de Jumanji no ha acabó en Valladolid este año, después pasamos al reino de los feroces mamíferos. Durante dos semanas estuvieron alerta los vecinos de Ventas de Huelma, no faltaron jaulas, drones y cámaras térmicas, patrullas de la Guardia Civil por tierra y aire. El dispositivo (y el culebrón) se replegó tras de días de oligofrénicos comentarios de entrevistados temerosos cuando se vio que lo que era un “bicho negro” de grandes dimensiones, con una “cola enorme”, fue menguando hasta quedarse en un “bien alimentado” gato.

«Estoy muy preocupada porque no es una pantera normal, es una pantera negra» acaba de explicar Ana Rosa



😳😂😂😂 pic.twitter.com/2ZgtqXVJ1q — Verónica Mellado (@veronikmellado) September 14, 2020

Hombres bañaron sus testículos en soja

Este y no otro ha sido también el año en el que cientos de chavales de todo el mundo han decidido comprobar si tienen papilas gustativas en sus huevos. Ojalá nos lo estuviésemos inventando.

¡Ostia, pilotes!

pic.twitter.com/pX0I0nKCkj — OSTIA PILOTES tots els dies (@OstiaPilotes) January 17, 2020

Oh, que són de bones. Miquel Montoro ha hecho más por la concordia nacional e intergeneracional que ninguno de nuestros representantes políticos. Da igual que su famoso vídeo fuese de diciembre de 2019, su amor por las albóndigas alumbró los fogones de nuestros corazones durante todo el inicio de este año.

Merlos Place final edition

En un paseo mañanero en sujetador de Alexia Rivas, nuestra particular Helena de Troya, se divisó el inicio del derrumbe de un castillo de naipes en el que se estaban la reputación de algunos periodistas y la carrera y amistad de otros. También hizo de oro a Telecinco, y hasta puede responsabilizársela de la transformación de Jorge Javier Vázquez en icono socialcomunista. Fueron días en los que vivimos.

Nació el anticristo, aka el hijo de Elon Musk y Grimes

Dos de las personas más cucú bananas del planeta tierra decidieron tener un hijo al que han bautizado con un nombre que homenajea con su pronunciación al ruido de un antiguo router y con su inscripción a aviones militares de los años 60, inteligencias artificiales y a un cierto jenesequoi x. Desde Magnet queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo amo y le recordamos que con nuestro prestigio informativo podemos resultarle muy útil a la hora de conseguir obreros para sus túneles de litio.

Two Mimir

En aquella ocasión no nos perdimos en la traducción. Nos encontramos.

Lidl es la nueva marca guapa de la temporada

Si yo te llego a decir en 2018 que Lidl se iba a convertir en tendencia estética a precios de oro, ¿qué me habrías dicho?

MainatGate

Un episodio turbísimo, que mejora casi dejando ver flashazos descontextualizados de la evolución de los hechos. Dentro rótulo: “Una mujer con tres maletas sale de la casa del productor: ‘Ángela estaba enamorada de mi ex que es un escort latino’”.

Vimos a Juanka siendo el “Burger King”

Rey de día, Burt Simpson de noche. La foto que publica Paris Match del rey Juan Carlos de barbacoa con el hijo de Corinna es “irreal” en todos los sentidos. Vía @MVTARDE pic.twitter.com/z4DXaHSM1V — Antonio Martínez Ron (@aberron) September 17, 2020

A finales de septiembre, en el que no podemos tildar como uno de los mejores momentos de la monarquía española, la empresaria Corinna Larsen aportó tamaño documento gráfico a la revista francesa Paris Match en el que se ve al rey emérito en actitud relajada, dominguera, hortera. Muy poco regia, en definitiva.

Y un cura de Valdepeñas nos leyó toda la cartilla

Polémica intervención del cura de Valdepeñas pidiendo más aportaciones a los feligreses https://t.co/RS4sjaAN2G pic.twitter.com/yQCNog8X9B — EL MUNDO (@elmundoes) October 27, 2020

Nuestro último descubrimiento. Padre Verkami te tira de las orejas por roñoso con los recibos de la renovación de la iglesia, a la que apenas le faltan unos miles de euros por pagar. También ofrece infinito material de pruebas para imaginar la mejor versión posible de un Young Pope dirigido por Almodóvar.

Por favor, 2020: dos más de estas a la semana o acábate ya.