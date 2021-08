El 85% películas más taquilleras de 2021 son secuelas, remakes o están basadas en obras anteriores

Tras el parón pandémico, las taquillas española e internacional empiezan a remontar y a exhibir un poco de músculo. Han vuelto bastantes blockbusters y películas familiares, el maná que las salas necesitan para volver a hacer caja como antes. Ahora que hemos pasado el ecuador del año merece la pena ver qué es eso que más éxito está teniendo. ¿Y con qué nos encontramos? Con licencias, básicamente.

Este es el top 20 de lo más visto en 2021 de entre lo estrenado en España y qué tipo de producto cinematográfico es.

Lo mismo pasa en la taquilla de Estados Unidos. Si nos vamos a su top particular vemos que se repiten muchos de los nombres de España, y las que difieren son también franquicias o remakes anteriores aún no estrenados en nuestro país (como El bebé jefazo: Negocios de familia o Peter Rabbit 2: A la fuga), que aquellas que podrían parecer originales tampoco lo son (Despierta la furia, lo último de Guy Ritchie, es en realidad una adaptación de una peli francesa; Tiempo, de M. Night Shyamalan, está inspirada en una novela gráfica) y que el nivel de aprovechamiento de productos anteriores llega hasta el grado a que haya entre las 20 más taquilleras una adaptación a cine de un musical de Broadway (En el barrio) y una adaptación de… una atracción de feria (Jungle Cruise).

Si nos vamos al ránking de estrenos mundial, eso sí, el patrón no se repite, porque todos los estrenos de China que mete en el podio cambian mucho el panorama.

Entre las 20 películas más vistas en España en 2019, se colaban cinco productos “originales”. En el top estadounidense de ese mismo año, dos. 2018, España: tres productos “originales”. 2018, EE.UU: ninguno.

Lo viejo. El resultado del ránking temporal de este año no sorprende a la vista de la evolución de las carteleras de las últimas décadas, sobre todo si en lo que fijamos sólo en el top amplio de las más taquilleras. El año pasado difundimos los resultados de un análisis de datos de un usuario de Reddit analizando el top de taquilla de los últimos 40 años, y lo que se reflejaba es la dominación, desde hace aproximadamente una década, de aquellos que podríamos etiquetar como “propiedad intelectual” preexistente.

Lo sabido. También, en ese mismo artículo, explicamos que un “remake” entendido en sentido amplio no implica necesariamente la muerte de la creatividad, y que la historia de las carteleras ha estado llena de productos que se apoyaban en elementos previamente conocidos: antes ibas a ver “la última de Steven Spielberg”, “la nueva película de Julia Roberts” o “la película de catástrofes de la temporada". Lo que sí es cierto es que, si en aquellas películas ya había elementos formulaicos, en las que vienen de franquicias tiende a percibirse, de media, un menor porcentaje de libertad creativa (un ejemplo: en Wonder Woman no es original el personaje, pero tampoco la estructura de la película, típica "historia de origen" del superhéroe).

Y lo nuevo. Los que sí son dos fenómenos asociados más recientes son los siguientes. Por una parte, ese arrinconamiento de la “originalidad” está llevando a que la frescura se traslade con más frecuencia a un estreno en plataformas, a que el cine de presupuestos medios tenga cabida con más frecuencia sólo en Netflix o Amazon Prime. Y por otro, que la cantidad neta de películas de presupuestos medios que se producen sea inferior al que se producía antes.